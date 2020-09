Ferma 2020. Viviana Sposub, sărut cu Burcea la eliminare. Ce a spus George că va face cu ea, după emisiune

Scene incredibile la Ferma 2020! Viviana Sposub s-a sărutat cu George Burcea la eliminare, iar declaraţiile celor doi despre acest moment sunt emoţionante. Iată ce a promis actorul că va face, după emisiune!

Sărutul dintre Viviana Sposub şi George Burcea a fost un moment neaşteptat pentru toată lumea. Înainte de plecarea frumoasei asistente de la “Vorbeşte lumea” din competiţie, cei doi s-au îmbrăţişat îndelung, iar la final au lăsat frâu liber sentimentelor şi s-au sărutat de faţă cu ceilalţi concrenti.

“Când mi-am dat seama părăsesc competiţia, am dorit să rămân cu o amintire frumoasă. Asta am simţit şi asta am făcut. Probabil şi el a simţit la fel”, a spus Viviana.