George Burcea se iubește cu Viviana Sposub! Dovada clară că formează un cuplu: ce au făcut în public

George Burcea și Viviana Sposub formează oficial un cuplu! Protagoniștii primului moment emoționant și intim din Ferma 2020 și-au dat frâu liber sentimentelor. Cele două vedete nu se mai feresc de ochii lumii.

Fanii emisiunii Ferma au fost extrem de triști atunci când au văzut că în urma duelului Viviana a fost nevoită să plece din competiție. Eliminarea acesteia s-a întâmplat exact când scenariul alături de Burcea abia se lega. Cei doi au avut drept pedeapsă misiunea de a se descurca zile întregi fiind legați la mâini. Cu toții au observat cât de bine s-au descurcat vedetele și ce conexiune frumoasă au avut în timpul acesta. Pe cei doi îi leagă și originile, fiind născuți în Botoșani, acolo unde au plănuit încă de când se aflau în Fermă să meargă împreună pentru a-și vizita părinții.

Săptămâna trecută a apărut pe micile ecrane episodul în care Vivi și-a luat la revedere de la celebrul actor, în urma probei cu dublă eliminare. Alături de ea a mai părăsit competiția și cunoscutul pilot de raliu și de avion, în show rămânând Paul Diaconescu și Elena Chiriac. Octavian Ciovică a renunțat la un moment dat în timpul celei de-a doua probe, lucru pe care l-a făcut și Paul, astfel că toată presiunea a stat pe umerii fetelor. Deși s-au despărțit în competiție, idila a continuat afară. Reporterii românatv.net i-au surprins pe aceștia în ipostaze tandre în gara din Constanța. Din imagini se poate vedea cum amorezii au deja planuri împreună și se apropie pe zi ce trece, iar călătoriile au început cu o vacanță la mare, înainte de a ajunge la Botoșani.

„Noi nu am vorbit despre lucrurile astea, despre sentimente, iar asta mi se pare foarte tare. Îmi place foarte mult de Viviana, dar cum am spus şi la început, eu mai am nişte chestii de rezolvat acasă. Abia apoi vom vedea dacă se poate naşte ceva frumos între noi. Ea nu este o faţă de rănit, de care să îţi baţi joc, trebuie să o aperi, să o iubeşti. Când voi ieşi din concurs, pe lângă copii şi mama, Viviana va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”

