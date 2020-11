Feli, adevărul despre relația cu Grasu XXL: ”E în inima mea”

Feli a vorbit despre relația specială pe care o are cu Grasu XXL . Cântăreața a avut numai cuvinte de laudă la adresa celui care-i este și coleg de breaslă. Dezvăluirile impresionante despre artist nu s-au oprit aici. Ce a mai spus celebra fostă concurentă la „Vocea României”?

Feli, mărturii despre relația cu Grasu XXL. „Este unul din cei mai calzi oameni din viața mea”

Fanii din mediul online ai lui Feli au fost surprinși de cuvintele pe care artista i le-a adresat unui coleg de breaslă. Nu mulți au știut până acum ce relație frumoasă este între Feli și Grasu XXL. Totul a început când artista a decis să povestească tuturor despre începuturile carierei sale din vremea când muzica era doar un hobby, neștiind vreodată că ar putea ajunge atât de sus pe cum este acum. Visul ei a început să prindă contur de la un simplu telefon. Vedeta a recunoscut că Grasu XXL a fost cel care a ajutat-o să urce pe scara succesului și i-a dat aripi în muzică, bărbatul fiind cel care a descoperit pentru prima oară talentul muzical al artistei.

„M-am dat șmechera pământului ca să nu se vadă bucuria și emoția și cred mai bine de 1 an a trecut până să ne vedem LIVE și să facem primul feat. Împreună..De atunci, Grasu e în inima mea. Am un respect și un drag puternic pentru Dragoș OMUL și ARTISTUL cum rar am simțit și cum rar reușesc să descriu prin cuvinte. Mulțumesc, Gras! You are one of a kind!”, a detaliat aceasta.

„Ziua munceam în fast-food și noaptea în studio”