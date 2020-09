FCSB intră în faliment după înfrângerea cu Slovan Liberec!? Anunţul făcut de Gigi Becali

FCSB a fost eliminată în turul trei preliminar din Europa League, după 0-2 cu Slovan Liberec. Încă un an în care se ratează principalul obiectiv, calificarea în grupele unei competiţii europene. Care ar fi adus şi aproximativ 15 milioane de euro. Bugetul FCSB va fi serios zguduit de eşecul din această seară, iar perspectiva falimentului este din ce în ce mai serios luată în calcul.

A anunţat-o chiar Gigi Becali, care spune că are de primit nu mai puţin de 11 milioane de euro de la echipa pe care a creditat-o. La finalul lunii iulie, când televiziunile anunţau că vor penaliza cluburile pentru nedisputarea unor meciuri din sezonul trecut, Gigi Becali a vorbit despre faliment. Şi că o eventuală trecere la 16 echipe

Gigi Becali a spus că FCSB riscă falimentul dacă este eliminată din Europa, se trece la 16 echipe în Liga 1 şi nu vinde jucători. Toate trei condiţii, îndeplinite!

„După ce că nici nu avem bani, suntem vai de capul nostru de săraci şi abia ne ajung banii de la televiziune pentru 14 echipe… Suntem vai de capul nostru în 14 echipe! De unde să gasim încă două echipe pentru Liga 1?

De unde bani? Care alte surse de venit? Eu nu ştiam… Credeam că am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila şi i-am spus ‘zi-mi şi mie’. Am 11 milioane de euro împrumutaţi! Eu credeam că sunt 7 sau 8. Când de fapt sunt 11.

Eu acum am 11 milioane de euro datorie! Dacă nu mă calific în cupele europene sau nu vând un jucător, ce fac? Intru în faliment! Ce fac? Nu? Vreau să zic eu… Păi, îl vând pe Man! Dar dacă nu-l vând? Eu vorbesc când sunt banii în buzunar…”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Iar de la momentul acelor declaraţii, lucrurile au mers exact spre falimentul anunţat de Gigi Becali. FCSB a fost eliminată astăzi din turul 3 preliminar al Europa League. În plus, în Liga 1 s-a trecut la 16 echipe, exact cum nu voia Becali. Cât despre vânzarea de jucători pare din ce în ce mai puţin probabilă. Mai ales că Dennis Man şi Florinel Coman, variantele de export, au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus. Iar perioadele de transferuri se vor închide în scurt timp. Şansele să mai plece sunt minime. În aceste condiţii, un eventual anunţ al falimentului FCSB nu ar trebui să mire pe nimeni.