Falsa Viorica Dăncilă de la Antena 1, dramă neștiută. Ce se va întâmpla cu ea acum, după ce fosta șefă PSD a dispărut din atenția publicului

Cîștigătoare a talent-show-ului ”iUmor” de la Antena 1, Irena Boclincă, în afară de faptul că este un om generos, are și ea dramelepesonale.

Toată lumea o cunoaște pe Irena Boclincă, mai ales după ce a câștigat finala ”iUmor” din luna iunie a acestui an, interpretând-o și mai celebra Viorica Dăncilă, fostul Prim-Ministru României și fost Președinte PSD. Pentru prima dată Irina Boclincă și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama ce i-a marcat existența. dramă ce a puso în incapacitatea de a mai face actorie.

„Am să vă spun un mic, mare secret. Eu m-am născut cu un defect şi din această cauză nu am putut o perioadă să fac actorie. Am venit pe lume prin cezariană, cu faţa în sus şi medicul, când a făcut incizia, mi-a atins nervul de la ochiul stâng. În consecinţă, nu văd absolut deloc cu el. Prima dată am făcut Şcoala de asistente medicale, pentru că estetic nu puteam să fiu pe scenă. Dar acum s-a rezolvat problema din punctul ăsta de vedere.

Pregătirea mare pentru viaţă am făcut-o când am scăpat de sub aripa mamei şi am plecat la cămin. Acolo m-am dat cu capul de pereţi şi m-am trezit la realitate. Bine, eram aproape de casă şi mă duceam în fiecare săptămână, aşa că nu am simţit depărtarea şi greutatea. După ce am absolvit, m-am dus la Chişinău să lucrez. Doar că nu-mi plăcea şi veneam mereu acasă plângând. Iniţial am fost la secţia ORL, unde se făceau şi intervenţii chirugicale, apoi m-am transferat la preşcolari, dar tot nu mi-a plăcut. Simţeam că nu acesta e drumul meu. Aşa că le-am spus părinţilor că vreau să dau la Teatru, m-am pregătit, am susţinut examen şi am intrat la actorie”, a explicat Irena Boclincă, pentru revisa Taifasuri.