Factură de 16.000 de euro la curent pentru o femeie din Craiova: ‘Am un televizor și un boiler’

Factură de 16.000 de euro la curent pentru o femeie din Craiova. Ea a primit patru facturi în numai o zi patru facturi pentru energie electrică, toate însumând aproape 82.000 de lei, adică peste 16.500 de euro.

Factură de 16.000 de euro la curent pentru o femeie din Craiova

Femeia are o locuință cu două camere și susține că nu are cum să consume atâta curent, deoarece are numai un televizor, un frigider, un boiler și câteva becuri.

Facturile acestea au fost emise în data de 26.10.2021 și sunt scadente la data de 10.11.2021, conform Gazeta de Sud.

„Din 2018-2019, eu am probleme cu cei de la CEZ. I-am dat în judecată şi am trecut la ENEL, ajunsesem să plătesc facturi paralele. Cei de la ENEL mi-au spus să dau în judecată CEZ-ul, ceea ce am şi făcut. Acum m-am trezit cu facturi de peste 80.000 de mii de lei. Eu nu am consumatori, am o casă cu două camere, cât să consum cu nişte becuri, un televizor şi un boiler? Facturile îmi vin fără un index. Au venit cei de la CEZ şi mi-au zis că în România este posibil orice. Adică eu ajunsesem să plătesc într-o lună la un distribuitor 1.400 de lei şi la altul 800 de lei. Acum trei, patru ani aşa plăteam. Dacă era vina mea mă debranşau”, a spus femeia.

Ea a spus că a primit patru facturi într-o zi.

”Am primit patru facturi, toate emise în aceeaşi zi, 26.10.2021, toate cu aceeaşi dată scadentă, 10.11.2021. Am crezut că fac infarct. Prima era în valoare de 111,21 lei. Pe aceea am şi plătit-o. A doua era de 2.411,46 lei, următoarea de 15.796,82 lei şi ultima de 59.717, 37 lei. Pe ultima factură, asta cea mai mare, am văzut că am un total de plată de 81.785,87 lei. Am sunat la Enel, am încercat să obţin o explicaţie, dar nimeni, absolut nimeni nu mi-a spus nimic. Mi-au zis că eu figurez la ei cu acest consum. Cum să consum atât? E imposibil. Eu stau într-o casă cu două camere, am un TV, un frigider şi 4 becuri. Maşina de spălat am cumpărat-o recent, în luna octombrie 2021. Cum să consum atât?”, a declarat femeia pe nume Elena Mandocescu, potrivit Adevărul.

Ce a anunțat ENEL

Femeia în cauză și-a angajat un avocat și dorește să acționeze în instanță distribuitorul de energie electrică. Ea a spus că suma de 81.673 de lei este nejustificată, că este una imposibil de plătit și că alte variante nu mai are, după ce toate sesizările făcute i-au rămas fără răspuns.

Între timp, ENEL s-a sesizat și anunțat verificarea situației, blocând facturarea: