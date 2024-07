Experiența bizară trăită de sora Ronei Hartner la opt luni de la moartea artistei: „Sunt convinsă că ea ne-a trimis acolo, a fost un semn”

La aproape opt luni de la moartea Ronei Hartner, sora sa, Rinda, a mărturisit că a primit un semn divin de la ea. Familia încă nu a trecut peste șocul pierderii, iar semnul pe care Rinda l-a primit acum a marcat-o profund.

Rona Hartne a murit la vârsta de 50 de ani după o lungă luptă cu o boală nemiloasă. Deși a reușit să învingă boala o dată, ultima bătălie a fost prea grea, iar vestea trecerii ei a fost devastatoare pentru toți cei care o cunoșteau și o admirau.

Rinda Hartner, sora regretatei artistei, a vorbit recent despre experiențele sale după moartea surorii sale. Ea este convinsă că legătura puternică dintre ele a continuat și după moarte.

De Paște, Rinda se afla în Franța când o femeie i-a sugerat să viziteze Notre Dame Du Cap Falcon, menționând că acolo cânta o femeie frumoasă care a murit recent. Rinda a realizat cu uimire că era vorba chiar despre sora sa, Rona Hartner.

„De la înmormântarea Ronei, am observat diverse semne ciudate. În Franța, de Paște, am ieșit la plimbare cu un prieten de familie prin locurile unde Rona obișnuia să facă plajă. Străzile erau pustii, nici măcar păsările nu cântau. La stația de autobuz, o femeie mai în vârstă ne-a întrebat unde mergem și ne-a sugerat să vizităm Notre Dame Du Cap Falcon, un loc de rugăciune și reculegere. Ne-a spus că acolo cânta o tânără frumoasă, care a murit anul trecut, și am realizat că era vorba de sora mea,” a povestit Rinda pentru Click.ro.