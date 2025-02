Obiectele găsite de fani la mormântul Ronei Hartner, la un an de la moartea artistei. Imagini dureroase de la locul de veci

„Am avut comemorarea de un an a Ronei și de aceea am venit în țară. Am vrut să sfințim monumentul pe care i l-am făcut. L-am făcut cam cum era Rona și pe gustul mamei mele care și-a dorit să fie un monument frumos, o lucrare care să o reprezinte, un pic veselă, cu multe poze de-ale ei. Crucea a fost făcută la un artist forjar, și am agățat-o de monumentul de marmură alb care a fost făcut aici la cimitir.

Sumayla a venit și ea, e normal. Nu a mai fost de la înmormântare. E mai bine acum, primul an e mai complicat și greu. Fetei încă nu îi vine să creadă că mama ei nu mai e dar este ok copilul.

Am fost toată familia la cimitir, au venit verii noștri, unchiul, fratele mamei, mama e aici, era normal. Sumayla locuiește tot în Franța, e pasionată de make-up, s-a înscris la o școală privată de make-up și merge acolo. Nu prea are treabă cu muzica, ei îi place arta exprimată prin desen, prin make-up, e foarte bună, asta o ajută’, a spus Rinda Hartner atunci, pentru Click!