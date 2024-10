Soțul Otiliei Bilionera, Bekir Alin, a reușit să obțină viza pentru a intra în țară, astfel că în câteva zile o să fie alături de cântăreață în România. Totuși, totul s-a întâmplat cu ajutorul vedetei, care l-a însoțit la Ambasadă pentru a se asigura că de această dată nu o să fie probleme. În exclusivitate pentru Playtech Știri, aceasta ne-a relatat cum s-a petrecut totul, explicând că are planuri mari în viitor: vrea să se mute, definitiv, în Turcia!

Prezentă la gala iSucces, unde a fost premiată, Otilia Bilionera ne-a dezvăluit că soțul ei de origine turcă, Bekir Alin, a reușit să obțină viza pentru România și o să vină în câteva zile în țară pentru a fi alături de ea. Artista a mers cu el pentru a se asigura că acesta nu o să aibă probleme, iar, din fericire, totul a mers ca pe roate când a fost recunoscută:

„Soțul este în Turcia, dar vine vineri! În sfârșit vine in țară. Stăm câteva zile în România, apoi plecăm în Egipt pentru că am câteva concerte acolo. Ulterior, o să stăm puțin în Turcia, dar o să ne întoarcem la sfârșitul lui noiembrie înapoi. A rezolvat cu viza! Am fost cu el de această dată, iar cei de la viză m-au recunoscut și i-au dat viza pe 6 luni! Nici nu am mai stat la coadă, nimic! Erau foarte încântați că am ajuns la ei și s-a rezolvat imediat. Cei de la viză sunt români de-ai noștri și m-au recunoscut, da!”, a declarat Otilia Bilionera în EXCLUSIVITATE pentru Playtech.ro