Otilia Bilionera, mărturisiri sincere despre intervențiile estetice: „Nu am acid în buze!” EXCLUSIV

Otilia Bilionera a ales să fie mereu sinceră cu fanii săi atunci când vine vorba despre intervențiile estetice la care a recurs de-a lungul timpului. În exclusivitate pentru Playtech Știri, cântăreața a ținut să spulbere un mit legat de aspectul său. De asemenea, ea a vorbit și despre viața amoroasă, explicând de ce a ales să se mărite cu o persoană care nu este implicată în industria muzicală.

Otilia Bilionera a arătat întotdeauna bine, semn că, încă de când a intrat în industria muzicală, a pus preț pe aspectul său. Cu toate acestea, artista a subliniat că după vârsta de 30 de ani a înflorit, știind să se îngrijească mult mai bine:

Aflată la inaugurarea clinicii Derma Beauty din zona Floreasca, Otilia Bilionera a explicat că nu are acid hialuronic în buze, deși multă lume crede asta. Vedeta recurge la botox anual, însă, în rest, este adepta tehnicilor de îmbunătățire a pielii.

“Sunt pacienta doamnei doctor Dana Bratu. Am decis împreună să lucrăm pe calitatea pielii, dar să nu injectăm. Doar botox fac o dată pe an sau de două ori pe an. Aceasta este singura substanță pe care o injectez.

În schimb, lucrez pentru elasticitatea pielii, recurg la mezoterapie, laser, folosesc creme bune, SPF. Nu este nimic care intervine sau modifică, ci doar îmbunătățește. Nu am acid hialuronic. De multe ori mi s-a spus asta! Nu am acid în buze. Mi-am pus o singură dată în 2019.

De atunci nu am mai îndrăznit să îmi pun, nu mi-a plăcut efectul. Am buzele destul de mari de la Mama Natură. În plus, mă mai machiez, mai dau cu un creion peste, cu luciu, astfel că arată mai pline. M-am operat în Turcia la bust.

Mi-am pus o mărime foarte mică, deci probabil de asta nu am probleme și nu le simt. Nu am pus mai mult decât trebuie! M-am gândit la organismul meu, dar și la conformația pe care o am.”, a explicat ea.