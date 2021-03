Saveta Bogdan, furioasă pe Elena Merișoreanu. I-a divulgat secretul rușinos: ”O scuip în ochi” VIDEO

Saveta Bogdan este vitima coleterală a războiului fotelor, declanșat în urmă cu câteva zile între Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu. Invitată de cu seară în platoul ”XNS”, de la Antena Stars, Merișor, așa cum o strigă prietenii, a mărturisit că interpreta de muzică populară din Sângeorz-Băi și-a dat cu părere despre ea într-o altă emisiune TV. Nu a putut trata cu indiferență această situație, astfel că a atacat-o afirmând despre aceasta că a dansat la bară. Detaliul a scos-o din minți pe Saveta Bogdan, care a afirmat că este foarte supărată pe colega sa, urmând a acționa în acest sens.

Saveta Bogdan, victima colaterală a conflictului dintre Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu

Saveta Bogdan a avut drept la replică în aceeași emisiune de la Antena de unde au pornit acuzațiile între ea și Elena Merișoreanu. Solista a explicat în ce cadru s-a petrecut acel dansa la bară. Este vorba despre o înregistrare video realizată în anul 2014, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”, unde a îndeplinit provocarea de a face schimb de vieți pentru o zi cu o dansatoare renumită. Totul a fost un pamflet.

„Foarte dezamăgită sunt de comportamentul ei și răutatea pe care a avut-o în ea. Ea a ieșit să spună la o emisiune de succes că vai ea e așa, e așa…Eu nu sunt Saveta Bogdan că eu n-am dansat la bară. Eu mi-am făcut meseria cu cinste”, sunt declarațiile Elenei Merișoreanu.

„Este invidioară că apar mai mult la televizor”

„Sunt foarte la locul meu. Sunt foarte supărată pe colega mea Elena Merișoreanu, care vorbește prostii. În primul rând Dora de la Acces Direct a făcut un filmuleț cu o rocadă, Rocada Vedetelor, care ne-a propus nouă să fac acest filmuleț în anii 2016. Îi place să își bârfească colegii, pe toată lumea. Dacă eu am să vorbesc de ea, implic și familia. Am fost prietene foarte bune, dar să-i fie rușine! De toată lumea vorbește de rău! O bârfitoare, o intrigantă și o mincinoasă!”, a explicat Saveta Bogdan.

„Este invidioasă pe mine că apar mai mult la televizor. Eu nu am nimic cu ea, dar să nu mai bârfească colegii și să nu spună că am dansat la bară. Elena Merișoreanu nu își vede de bătrânețea ei și de picioarele ei. Să nu ducă ea grija mea. Face rău la oameni! Am să mă duc pe toate posturile să o fac de comandă! M-a jignit! Când o văd, o scuip în ochi”, a completat aceasta.