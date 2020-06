EXCLUSIV Răsturnare de situație! Andreea Bălan și George Burcea, din nou împreună. Cum a fost posibil

S-au despărțit și sunt pe punctul de a divorța, însă, de dragul fiicelor lor au decis să îngroape securea războiului. Mai mult, Andreea Bălan și George Burcea plănuiesc o vacanță împreună, iar Impact.ro are toate detaliile!

Sunt în plin proces de divorț, iar în ultimele două luni și-au aruncat multe cuvinte grele prin intermediul mediului online. Ba mai mult, în urma postărilor soțului ei, Andreea Bălan mărturisea de curând că se mai gândește dacă dorește să fie stabilită custodie comună a fetițelor sau dacă va cere custodie comună. În ultimele două

săptămâni, însă, apele par să se fi liniștit între Andreea Bălan și George Burcea. Aceștia ar fi stat de vorbă câteva ore, timp în care au pus cărțile pe masă și fiecare a spus ce nemulțumuri are. Acum, se pare că au ajuns la un numitor comun și sunt dispuși chiar să facă sacrificii de dragul fiicelor lor. Astfel, artista și actorul au început deja să planifice mici vacanțe în România, pe care să le petreacă împreună. Surde apropiate artistei ne-au confirmat acestea.

La începutul acestui an, George Burcea părăsea căminul conjugal, spunându-i Andreei că pur și simplu nu mai are sentimente de iubire față de ea. Blondina a suferit un șoc, ținând cont de faptul că această mărturisire venea la numai șase luni de la nunta de vis pe care au avut-o cei doi. Timp de două luni. Andreea a suferit enorm și a așteptat cu sufletul la gură, sperând că ctorul se va liniști și va decide să mai dea o șansă căsniciei lor. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar mai apoi, cântăreața a dezvăluit firul rupturii câsniciei sale.

“M-am simțit abandonată emoțional și fizic. M-a durut foarte mult faptul că el nu a înțeles ce pierdere emoțională și fizică am avut atunci, eu nemaiputând să am copii. A fost alături de mine în primele luni de la naștere, dar apoi s-a îndepărtat și nu i-a mai păsat de ceea ce simt. Visul meu cel mai mare era să am o familie, iar acum, fiind mamă singură e destul de greu de gestionat, atât emoțional, cât și fizic și logistic”

Andreea Bălan