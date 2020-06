Andreea Bălan a dat vestea cea mare, în plin proces de divorț. “Sunt foarte fericită!”

Andreea Bălan le-a oferit un mesaj mult așteptat fanilor săi. Cunoscuta cântăreață a trecut printr-o perioadă extrem de grea, iar acum se pregătește să încheie definitiv legătura cu încă actualul soț. Ce veste bună a dezvăluit aceasta în mediul online?

Andreea Bălan, veste uriașă pentru fani. „Sunt foarte fericită”

Andreea Bălan a trecut prin multe încercări în ultimele luni, dar toate astea au făcut-o să se gândească la cariera sa. Cunoscuta cântăreață se află în plin divorț de George Burcea, cel cu care are două fetițe. Din fericire, cu toate că între ei totul s-a stricat începând cu luna decembrie, relația lor va continua să fie una bună atunci când vine vorba despre micuțele lor. Aceștia au stabilit că vor încerca să facă lucrurile să meargă în privința aceasta. Criza sanitară a schimbat planurile artiștilor, iar faptul că a avut în sfârșit timp pentru ea a făcut-o să își pună totul în ordine și să revină pe micile ecrane cu o energie aparte.

Azi, Andreea Bălan și-a anunțat fanii nu doar că este mai pregătită decât niciodată de revederea cu ei, ci că deja se află pe platourile de filmări de la Te cunosc de Undeva. Acestea fiind zise…sezonul cu numărul 15 se apropie cu pași repezi pentru telespectatorii care abia așteaptă să vadă care sunt concurenții care vor excela în arta deghizării și nu numai. „selfie on the set💫 am inceput filmarile la @tecunoscdeundeva.oficial sezonul 15 si sunt foarte fericita 😄 Imi era dor ✨💫”, a fost descrierea Andreei Bălan.

„Dor de emisiune, dor de voi”

”Dragii nostri, prieteni si inainte de emisiune, dar mai ales de cand am inceput acest proiect minunat, Te Cunosc de Undeva. Dor de emisiune, dor de voi. Ne dorim muuult sa reintram in casele voastre. Cand? Indata ce masurile nu vor mai fi atat de restrictive. Cum? In cele mai sigure conditii. Va este dor de noi?”, anunța Aurelian Temișan imediat după ce criza sanitară și-a pus amprenta asupra televiziunilor care și-au amânat proiectele.