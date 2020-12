Mirel Rădoi, anunț clar pentru Ianis Hagi: ‘A treia șansă nu mai vine’

Ianis Hagi traversează o perioadă de coșmar la Glasgow Rangers și nu mai este luat în calcule pentru titularizare. Ignorat de Steven Gerrard, internaționalul român primește o șansă importantă de la Mirel Rădoi. Selecționerul a anunțat că se va baza în continuare pe atacantul în vârstă de 22 de ani. Asta în ciuda faptului că între cei doi a existat un conflict după înfrângerea din Norvegia. Ianis a atacat atunci tactica aleasă de Rădoi, iar acesta din urmă i-a oferit un răspuns tranșant.

Ianis Hagi nu a fost convocat la ultima acțiune a echipei naționale, ci a mers la tineret. Pentru meciul decisiv cu Danemarca, în care nu a avut o prestație convingătoare. Chiar și așa, tricolorii mici au obținut calificarea la Euro 2021 după o remiză contra nordicilor. Pentru preliminariile Campionatului Mondial, Ianis Hagi ar urma să revină la prima reprezentativă. Mirel Rădoi spune că se va baza în continuare pe jucătorul lui Rangers.

Mirel Rădoi spune că a avut o discuție cu Ianis după declarațiile date de acesta la Oslo. Dar insistă asupra faptului că nu a considerat vreodată că ar fi în conflict cu jucătorul lui Rangers. În ciuda declarațiilor tăioase care s-au schimbat între cei doi.

„Am discutat cu el, i-am spus ce am făcut la antrenamente și ce a reieșit în meci, dar conflict e mult spus. Eu nu am un conflict cu jucătorii, în plus de asta cu jucătorii cu care am fost la U21 cu atât mai puțin. Am trăit momente memorabile împreună, eu am fost și sunt în continuare susținătorul lui Ianis. Să nu uitam perioada în care era la tineret și toată lumea mă critica de ce îl chem acolo pentru că el joacă la juniorii Fiorentinei”, a continuat Mirel Rădoi pentru sursa citată.