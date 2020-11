EXCLUSIV Cine i-ar putea lua locul lui Cristiano Bergodi pe banca Universității Craiova. Este un fost jucător de top

Cine i-ar putea lua locul lui Cristiano Bergodi pe banca Universității Craiova? Numele unui fost jucător de top a fost vehiculat chiar ieri. La numai 12 ore după ce antrenorul echipei din Bănie și-a anunțat demisia, conducerea clublui are deja un nume pentru înlocuirea acestuia.

Ieri, Universitatea Craiova a fost învinsă cu 1-0 de către Chidia Chiajna, după un meci slab al echipei din Bănie. Imediat după partidă, la conferința de presă, Cristiano Bergodi și-a asumat înfrângerea și a declarat că va pleca 100% de la Craiova. O afirmație de-a dreptul șocantă dacă ținem cont de faptul că Universitatea Craiova se află pe locul I în clasamentul Ligii 1. Bergodi a câștigat 14 meciuri din cele 17 jucate de echipă cu el pe banca tehnică.

La numai câteva ore de la declarația antrenorului, Impact.ro a aflat care sunt motivele care stau în spatele deciziei irevocabile a italianului: tensiunile din ce în ce mai evidente din interiorul clubului. Conform surselor, Mihai Rotaru ar avea deja un posibil înlocuitor pentru banca tehnică, semn că lucrurile nu merg deloc bine între conducere și Bergodi: Daniel Pancu. Între patronul echipei din Bănie și fostul internațional ar fi avut deja loc discuții, însă rămâne de văzut dacă Pancu este dispus să se despartă de Poli Iași și în ce condiții va accepta să antreneze prima clasată din campionatul intern.

Învins. Acesta ar fi cel mai potrivit cuvânt care ar putea descrie, cu exactitate, atitudinea lui Cristian Bergodi după meci. Vă redăm, mai jos, declarațiile acestuia:

“N-a fost un meci reușit din niciun punct de vedere. E cel mai slab meci al nostru și nu înțeleg ce se întâmplă. Cu tot respectul pentru Chindia, nu meritam să pierdem. Jocul nostru a fost unul confuz. Eu sunt atrenorul și sunt vinovat de acest lucru. Eu sunt antrenorul și sunt vinovat pentru asta. Nu am găsit soluțiile pentru a intra în careu, pentru a ajunge în fața portarului. Dar, repet, este vina mea. Vom vedea ce se întâmplă zilele viitoare. Mă gândesc să îmi dau demisia. Am și probleme, poate că asta s-a văzut în joc. Probabil fără mine vor porni din nou bine, mă bucur pentru băieți că îi las pe primul loc. Mă gândesc, dar sigur 100% îmi dau demisia” , a declarant Cristiano Bergodi după meci.

Fostul fotbalist nu o duce nici el foarte bine la echipa moldoveană. În ultima conferință de presă, Pancu a declarat că se simte prins în mijlocul unui conflict între fosta și actuala conducere de la Poli Iași. La aceste tensiuni se adaugă și episodul în care acesta l-a dat afară de la club pe Andrei Cristea, pentru că fotbalistul ar fi părăsit baza de antrenament înaintea meciului cu Viitorul, fără să îl înștiințeze. Pancu a revenit asupra deciziei, mărturisind că a vorbit cu elevul său și acesta anunțase medicul echipei de intențiile sale.

Un alt posibil înlocuitor al lui Cristiano Bergodi este Emil Săndoi. Imediat după meciul cu Universitatea Craiova, antrenorul Chindiei Chiajna și-a manifestat interesul de a antrena echipa din Bănie:

“Azi au fost două echipe cu obiective diferite. Craiova nu poate să își propună altceva decât câștigarea titlului. Noi ne-am salvat totuși de la retrogradare. Cu un ochi râd și cu altul plâng. Nu am fost un jucător oarecare aici. Am 15 campionate jucate, campionat câștigat, cupe. M-am sacrificat mereu pentru echipă. Încerc de fiecare dată, pe lângă postul de la Chindia, să reprezint și Craiova fotbalistică așa cum se cuvine. Cine știe (n.r. dacă va antrena la CS Universitatea). În fotbal e posibil orice. Orice jucător care a jucat aici ar vrea să facă parte. Cu atât mai mult eu, care nu am trecut pe la Craiova ca gâsca prin apă”, a spus Săndoi.