Jean Paler, victima medicilor în spital? „M-au înjurat, m-au lovit. Da, au dat în mine”

Jean Paler a fost testat de cinci ori pentru coronavirus. După săptămâni bune, a fost transferat la secția de cardiologie a Spitalului Tractorul din Brașov, unde acuză că a primit rele tratamente din partea personalul medical și unde a fost nevoit să suporte condiții greu de imaginat. „Are mai mult de câștigat un pușcăriaș”, este concluzia artistului.

Jeal Paler, descrierea unui sistem de sănătate bolnav. Victima medicilor din spital?

Jean Paler are probleme grave de sănătate, iar de 12 ani se luptă cu afecțiuni la nimă. Actorul a fost operat de cinci ori, punându-i-se un fibrilator și 4 stenturi. Ajuns recent din nou la spital, acesta a avut parte de ceea ce poate fi caracterizată ca fiind cea mai urâtă experiență într-o unitate medicală din România, din descrierile sale.

„Ne încuiau ca pe câini în saloane, am vrut să plec, am ieșit pe holul spitalului, iar dintr-o dată m-am trezit cu vreo cinci pe mine, deși zile întregi n-am văzut țipenie de om, au sărit pe mine, mi-a dat unul brânci, unul m-a lovit, da, da au dat în mine. Unul dintre asistenții medicali, poate chiar medici erau, nu sunt sigur.

Au dat în mine și au țipat la mine, mi-au zis: „intră, mă, înăuntru, nu știi că n-ai voie, al dracului, nu auzi că n-ai voie să ieși pe hol. Alți mă loveau, alții mă drăcuiau. Alți îmi spuneau frumos. Am înțepenit de frig acolo, nu mai puteam rezista, le ceream să facă ceva, pentru că mă îmbolnăveam mai rău și mă băgau cu forța în camera de tortură. Asta am trăit.

Am stat aproape o săptămână acolo, timp în care am văzut o doctoriță de două ori, de care v-am spus mai sus. Când m-am externat din acest spital m-am rugat la Bunul Dumnezeu, m-am închinat și m-am rugat și am mulțumit că am scăpat de pușcărie”, a povestit Jean Paler pentru Fanatik.

„Sunt ordinele de sus, de la Raed Arafat”, au motivat medicii gestul de a-l ține pe actor încuiat în cameră

„Am întrebat-o de ce mă ține așa și mi-a spus că așa sunt ordinele de sus, de la Raed Arafat, că până nu iese testul negativ să nu mi se dea drumul acasă, adică tuturor celor în situația asta și care au covid. Să fie izolați, să nu li se dea drumul nici acasă, nicăieri, să fie închiși și izolați de lume.

Când le-am zis că sun la Poliție pentru sechestrare a venit unul la 4 dimineața să mă testeze, de mi-a băgat bețele alea în nas de mi-a dat și sângele, apoi mi-a zis că „stai, mă, liniștit, că iese negativ și pleci din spitalul nostru. Mi-au adus testul după nici 5 ore, la ora 9 mi-au zis că plec, că nu e negativ.

Și exact ce a zis el s-a întâmplat. Eu mă rugam de toată lumea să vină să mă scoată de acolo, că nu mai ies decât cu picioarele înainte. Apoi, după ultimul test, cel de-al cincelea, am ieșit negativ, v-am spus, apoi m-au mutat la ASTRA.

Am stat prin spitale o lună și jumătate, prima dată, la Astra, m-au băgat într-un filtru și în 45 de minute mi-au zis că am COVID. Eu venisem pentru cardio, că nu mai îmi intra aer în plămâni, aveam tuse cardiacă. Eram la un pas de leșin. Apoi m-au mutat la Tractorul, iar apoi am pățit ce am povestit, după care m-au băgat la cardio”, a continuat acesta.