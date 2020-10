Jean Paler, internat de urgență chiar azi! Imagine șocantă cu el, din spital: ”Izolare mai grea decât ăia de la infracțiuni”

Actorul de comedie Jean Paler, în vârstă de 67 de ani, care a muncit toată vara pe litoral pentru a-și ajusta veniturile, deoarece are o pensie de doar 940 de lei, a fost internat la spitalul ”Tractorul” din Brașov, după ce a acuzat probleme cardiace. Potrivit protocolului, el a fost testat de coronavirus, iar în așteptarea rezultatului, acesta a povestit despre condițiile grele din unitatea sanitară.

Jean Paler, internat de urgență chiar azi!

Jean Paler, care stă singur într-un salon, a făcut dezvăluiri pe patul de spital:

”Sunt de ieri la o izolare mai grea decât ăia de fac infracțiuni. A venit o doctoriță și mi-a pus câteva întrebări legate de starea mea medicală. În rest, nimeni nu te întreabă de vorbă. Nu exista condiții. Sunt cu nervii la pământ din motivele astea”, a declarat Jean Paler pentru Click!

Acesta nu beneficiază nici de toaletă:

”Îmi fac nevoile într-o găleată, nu am cu ce s-o dezinfectez. E un scaun cu găleată, pe post de urinar”.

Astfel, celebrul actor a ajuns la acest spital din cauza unor probleme cardiace:

”Am venit la spital pentru inimă și ce mă supără și m-am trezit izolat și cu test Covid-19. Inima au lăsat-o pe plan secund. D-abia fac câțiva pași și obosesc”.

Jean Paler are probleme serioase cu inima

Jean Paler are, de altfel, probleme cardiace serioase. În anul 2012, acesta a suferit un preinfarct. Pentru a-i salva viața, medicii de la spitalul Județean Brașov i-au montat trei stenturi, iar anul trecut, după ce a leșinat pe stradă, el a fost internat la Spitalul Fundeni din Capitală, unde i s-a montat un aparat electronic ce reglează ritmul inimii. Acesta povestea la vremea aceea:

”Inima mea funcţionează doar 30%. Am fost diagnosticat cu fibrilaţie continuă. Am palpitaţii, iar la un moment dat inima îşi încetineşte foarte mult şi leşin. Am căzut pe stradă, dar şi în casă, bine că nu m-am lovit la cap. Doctorul Chioncel, de la Spitalul Fundeni, mi-a spus că pot să mor dacă nu mi se montează de urgenţă un defibrilator. Este un dispozitiv electronic care reglează ritmul inimii. Cu acest defibrilator mai am şansa să trăiesc, trebuie apoi să ţin un regim strict, să iau multe medicamente”.

Jean Paler are o pensie de 940 lei

Jean Paler are o pensie de doar 940 de lei, iar la începutul pandemiei a fost supărat pe autorități din cauza regulilor impuse:

”Vă întreb, pe ce principii s-a dat legea ca cei trecuți de 65 de ani să stea în casă și au voie doar 2 ore (11.00-13.00) să iasă din casă? Covid-19 ăsta are limită de vârstă? Pe ăla de 64 de ani sau mai tânăr nu-l ia? Căci din declarațiile și tot ce arată la televiziuni sunt de toate vârstele îmbolnaviți cu Covid 19. Deci care e criteriul de vârstă fixă de 65 ani și peste? Am pensie de 940 lei, medicamentele mă costă, ca să pot trăi, de azi pe mâine, 1.000 de lei. Oare îmi permit să cumpăr dezinfectant şi masca pe care ne obligaţi să o purtăm? Din ce bani? Suntem pensionari şi puşi pe lista de exterminare”, spunea acesta în luna aprilie a acestui an, potrivit sursei citate.