EXCLUSIV Cum și-a tocat Irinel Columbeanu toată averea. Secretul ascuns timp de cinci ani

Irinel Columbeanu nu o duce așa de bine precum pare. Timp de mai mulți ani acesta și-a tocat averea și a cam rămas fără nimic. Cum a ajuns în această situație?

Apariția lui Irinel Columbeanu în cadrul emisiunii “Asia Express” de la Antena 1 a stârnit un val de uimire, milionarul fiind recunoscut pentru faptul că, de-a lungul anilor, nu a acceptat prezența în cadrul unei emisiuni-concurs, ci doar a celor în regim de LIVE. Mai apoi, surse din cadrul postului TV au mărturisit faptul că afaceristul a acceptat călătoria în Filipine pentru o sumă de-a dreptul modică: 2000 euro. Astfel, a ieșit la iveală faptul că Irinel Columbeanu nu numai că are probleme financiare, însă și-a declarat și falimentul, iar instituțiile publice ale statului i-au pus si sechestru pe întreaga avere. În prezent, fostul milionar locuiește într-un apartament cu două camere dintr-un centru rezizențial din București, conduce o mașină la mâna a doua, iar pe deasupra poate ajunge oricând în stradă pentru că nu și-a mai plătit de șase luni chiria.

Sursele noastre au aflat însă, faptul că fostul soț al Monicăi Gabor nu a dat faliment de ieri pe azi, ci și-a pierdut mare parte din avere în urmă cu mai bine de cinci ani. În tot acest timp însă, Irinel a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a păstra aparențele, sperând că va reuși să se redreseze financiar, fără ca publicul și amicii săi să afle.

De aproape doi ani, fiica lui Irinel și a Monicăi s-a mutat în America, acolo unde locuiește alături de mama ei, de Mr Pink și de fiul acestuia. De două ori pe an, fostul milionar merge sî își viziteze fiica în America, însă toate cheltuielile călătoriei le susține chiar actualul soț al Monicăi.

“Aici se simte acasă acasă şi are o familie şi asta i-a spus şi tatălui ei, că ‘vreau să stau aici cu mama mea. Pur şi simplu aici simt că am o familie, că acolo în România am bone, aici e mama mea şi am şi un frate’, iar lui Pink îi spune ‘daddy’, ea este foarte ataşată de Pink. Noi abia aşteptăm să se mute Irina aici. Ne-am întâlnit cu Iri de mai multe ori că Irina nu mai voia să plece în România. Ne jucăm, gătim, facem lucruri împreună, doar că am avut această familie doar două luni, iar ea voia să continue”, declara Monica în 2018, pentru o revistă din România.