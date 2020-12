A fost nebunie în platourile de filmare ale postului Antena 1, unde, ieri și azi, zeci de artiști din întreaga Românie, nume care mai de care mai cunoscute, s-au strâns cu mic cu mare la filmările Revelionului găzduit an de an de Dan Negru. Cum soliștii nu au mai avut spectacole la vreme de pandemie, aceștia s-au bulucit pur și simplu să apară la tv în noaptea dintre ani, pentru un onorariu negociat la sânge.

Ce s-a întâmplat la filmările Revelionului 2021 al lui Dan Negru

Dan Negru a dat drumul la filmările pentru Revelionul din acest an, în ciuda restricțiilor cauzate de pandemia de coronavirus. ”Împreună cu echipa de producție TV am hotărât să filmăm Revelionul la începutul lui decembrie. Deci, se face! Cu toate măsurile de siguranță”, a spus realizatorul de la Antena 1 în mediul online, asigurându-i pe artiști că va lua toate măsurile de siguranță pentru ca aceștia să nu se infecteze cu Covid-19. Reporterii Playtech.ro vă prezintă primele fotografii de la filmările pentru Revelionul lui Dan Negru. Din imagini se vede însă de la o poștă că măsurile de protecție nu au fost respectate, ba chiar lipsesc cu desăvârșire. Artiștii nu poartă măști, stau unul lângă altul, nu există distanțare și se îmbrățișează. Printre artiștii care nu s-au temut de coronavirus și au participat la filmări se numără Mihai Trăistariu, Ruby, Cătălin Crișan, Connect-R, Adriana Trandafir, care a avut deja o formă gravă a bolii, Maria Buză, Jojo, Jador, fotbalistul Giani Kiriță și Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu și-a învins teama de coronavirus și a acceptat invitația Antenei 1

În urmă cu doar o săptămână, Elena Merișoreanu declara pentru Playtech că nu va mai merge la nici o filmare pentru Revelion, pentru că nu sunt respectate măsurile de protecție. ”Am fost la filmări pentru Revelion, dar cam multă lume. Nu mă mai duc. Nu se păstra distanțare, nimic, eram cam 20-30 de soliști acolo. Fără măști, fără nimic. Nu mă mai duc, i-am refuzat, ultima dată le-am zis că sunt racită. Am și eu o vârstă, nu pot să-mi risc viața pentru niște filmări”, a spus Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Ei s-au îmbolnăvit pe capete, după ce au filmat la mai multe posturi tv, pentru programul de Sărbători!

Mai mulți artiști s-au plâns, recent, că s-au îmbolnăvit de coronavirus, după ce au participat la filmările mai multor posturi tv pentru programul artistic de Sărbători. Acolo s-au îmbrățișat și au făcut poze în grup, ignorând cu desăvârșire regulile din pandemie. Astfel, Steliana Sima, în vârstă de 55 ani, a fost confirmată pozitiv la testul covid. Iată ce declara pe 27 noiembrie, la Antena Stars:

”Nu mă simt deloc bine. Azi-noapte mi-a fost foarte rău, chiar eram la un pas de a chema Salvarea. Am reușit să stabilizez temperatura și tusea, ele mă omoară. Am reușit să o țin sub control, la 37,8. Tusea este cea care mă ucide. Am așa o senzație de a zace. Nu am avut vreo trei zile nici gust, nici miros. Acum mi-au revenit, dar nu înțeleg de ce ”parșivuțul” ăsta de virus a cotit-o iar. În mod normal, după 5 zile ar fi trebuit să mă simt bine”. Și Marian Haiducu a fost testat pozitiv. ”Am avut și stări nasoale: m-au durut foarte tare picioarele, niște dureri ciudate pe care nu le-am avut niciodată, și stări subfebrile. Am fost la emisiuni pentru sărbători, am auzit că au fost foarte mulți infectați cu Covid-19”, a declarat Marian Haiducu, pentru starpopular.ro.

Fratele și cumnata Andrei au fost confirmați pozitiv

Fratele și cumnata Andrei Măruță s-au îmbolnăvit și ei de coronavirus. Săndel și Aurora Mihai sunt ultimii veniți pe lista artiștilor care s-au infectat după ce au participat la filmările pentru Revelion. Soții Aurora și Săndel Mihai sunt interpreți de muzică populară și în urmă cu o săptămână au fost prezenți într-un platou alături de mai mulți cântăreți care ulterior au prezentat simptome specifice coronavirusului: ”Ne simțim bine, mie mi-a dispărut mirosul și gustul. Alte simptome nu am avut, nici febră, absolut nimic”, au menționat și ei pentru aceeași sursă.