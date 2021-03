EXCLUSIV Ce îi transmite Saveta Bogdan lui Cătălin Măruță. Scandalul de proporții cu alte două cântărețe a pornit de la el

Trei soliste de muzică populară se află în război. După ce Maria Dragomiroiu s-a plâns de pensia de 1.200 de lei, Elena Merișoreanu i-a bătut obrazul că se jelește nejustificat de lipsa banilor, în condițiile în care a mai avut sute de concerte, ca mai apoi să intre în horă și Saveta Bogdan, aflată de partea Mariei Dragomiroiu. Deși prietenia de o viață a artistelor de top s-a dus pe Apa Sâmbetei, Saveta Bogdan nu-l consideră vinovat principal pe Cătălin Măruță: ”E meseria lui!”.

Solistele Elena Merișoreanu, Maria Dragomiroiu și Saveta Bogdan se află acum în plin război al declarațiilor. Deși scânteia a pornit din emisiunea lui Cătălin Măruță, iată că Saveta Bogdan nu-i poartă pică celebrului prezentator tv.

Elena Merișoreanu a luat foc după ce Maria Dragomiroiu s-a plâns că primește o pensie de ”doar” 1.200 de lei: ”Are o pensie bună, alții o au și mai mică. Ea a mai avut concerte, soțul ei, Bebe Mihu, este impresar”.

Apoi, Maria a luat rapid atitudine:

“Aoleu, ce să mă fac Doamne, eu. Femeile sunt așa mai… Nu pot să spun. Am mai văzut eu că ai cerut și trei nume. Ați formulat-o așa, să nu pot spune. Mi-e frică să nu fie următoarele mai rele, și chiar să nu pot spune nimic. O să spun asta: Elena Merișoreanu este artistul pe care îl apreciez, dar se pare că de asta a venit pe pământ, ca să își judece colegii. Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei. Eu nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci la tv să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta”.

Vorbele Mariei Dragomiroiu au scos-o din nou din minți pe Elena, care a declarat, pentru playtech.ro:

“Nu am nimic cu Maria Dragomiroiu. Eu de mică am avut turnee în toată țara, până m-am îmbolnăvit, de ce să fiu supărată pe ea? Nu eu am furat bărbatul altei femeie, ea a venit să stea la mine, după divorț!”. Iar când Saveta Bogdan a sărit în apărarea Mariei Dragomiroiu, cântăreața Elena Merișoreanu și-a amintit brusc de o picanterie din trecutul acesteia: ”A făcut de râs muzica populară, rușine, rușine, rușine! Auzi, cine Saveta Bogdan? Se duce să cânte pe doi lei, ca să își plătească ratele la bănci. Am luat-o de milă la un turneu în Israel. Să mă dea în judecată, dar o dau eu pentru defăimare publică, nu mă lasă fetele mele. Totul a pornit de la o singura persoană. Să le dea Dumnezeu după sufletul lor. Eu acum sunt liniștită cu mine. Am 55 de ani de scenă și mă bucur de asta. Răutățile sunt, dar Dumnezeu are grija, e postul mare”, ne-a mai spus Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Playtech.ro.