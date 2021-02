EXCLUSIV Ce a spus Cristi Brancu despre fosta sa asistentă, Majda de la Survivor. Mesajul neașteptat

Cristian Brancu revine, la începutul lunii martie, pe micul ecran, cu o emisiune antrenantă, ”Exclusiv VIP”. Dacă la Antena Stars a avut-o drept asistentă pe celebra actriță Majda, iată că, la Prima TV, noul lui loc de muncă, colaborarea lor a încetat. Deși lucrează la un post tv rival, Cristian îi urmărește Majdei prestația de la ”Survivor” (Kanal D), unde frumușica artistă face foamea pentru marele premiu. Mai mult, îi trimite încurajări, prin intermediul playtech.ro. În interviul pe care ni l-a acordat, Cristian Brancu ne-a mai povestit despre fiul lui, care le este translator în vacanțele din străinătate, dar și despre debutul său, de acum 30 de ani, în mass-media.

Cristi Brancu, mesaj despre Majda. Ce spune despre fosta sa asistentă?

Cristi, bine ai revenit pe micul ecran! Cum este după un an de pauză? Ai emoții? Este un nou început, un nou loc de muncă…

Suntem în perioada de fluturi în stomac! Dorință managementului Prima TV de a construi o emisiune vie, decentă, spectaculoasă, cu povești puternice, s-a întâlnit cu convingerea mea că se pot face încă multe lucruri frumoase, altfel, la TV. A fost un an de pauză în televiziune în care m-am antrenat permanent în online, așa că emoția pe care o am este exact în doza necesară pentru a construi un proiect nou, solid. Prima TV este singura entitate media care a ales să reconstruiască serios, să caută soluții pentru a face televiziune la nivel înalt. Care iese din clișee. Mă bucur enorm că mă întâlnesc cu sentimentul unic al emisiunii în direct, cu pofta nebună de informații, de joacă, de spontaneitate. Am intrat într-un mediu profesionist, mă simt parte dintr-o echipă de Liga Campionilor.

Ce surprize le pregătești telespectatorilor cu noua producție de divertisment ”Exclusiv VIP ”, de la Prima TV?

”Exclusiv VIP” cu Cristi Brancu dorește că cucerească publicul. Așa cum spunea Steve Jobs ”Vrei să cucerești lumea? Dă-i acele lucruri care fac că inima să-i bată!”, de foarte multe ori am reușit, în mulți ani de TV, să creez audiența cu oameni cunoscuți, găsind informația și povestea pe care nu o mai vedem, printre multe clișee jurnalistice. Surprizele sunt cele pe care fiecare zi ni le poate oferi, daca privim în noi. Am pregătit deja exclusivități, reportaje noi, personalități sau personaje care te mișcă.

Anul acesta împlinești 30 de ani de activitate în media. Cum e să pornești de la mașina de bătut, scriind pe un colț de birou, iar acum să fii un mare om de televiziune? Cum s-au schimbat vedetele, între timp? Au devenit mai prietenoase cu ziariștii?

Tatăl meu mi-a cumpărat o mașină de scris. La ea am scris primele texte acum 30 de ani! Și dacă vorbim și azi de proiecte, înseamnă că proba timpului se trece cu o enormă dragoste pentru ceea ce faci. Schimbările sunt radicale în comportamentul vedetelor. În anii 90, educația societății venită din trecut făcea că vedeta să fie cea care a reușit ceva în viață – actori, cântăreți, sportivi. Erai vedetă daca apăreai la TV sau în reviste, unde nu intra oricine. Zona de distracție a fost descoperită repede, dar fantastica liberalizare media prin online – când oricine a putut fi viral – a impus milioane de figuri noi, unele interesante, altele cumplit de nocive. Prietenoase cu ziariștii? Azi, orice vedetă e creator de conținut. Își poate gestiona singură imaginea. Așadar, înainte, în fata redacției, lista de așteptare era mult mai lungă!

De ce ai pus punct colaborării cu trustul Intact? Ce nu a mai funcționat?

A funcționat totul, pentru că doar pandemia – și dispariția bruscă a unor bugete de publicitate – a făcut ca proiectele, care nu erau ieftine, să se oprească. Au fost 13 ani cu multe momente memorabile. Pentru mine a fost o pauză binevenită. Vreme de un an, familia noastră a respectat toate condițiile pandemiei. Ne-am izolat pentru binele tuturor.

Totuși, nu ai fost rupt de tot de public. Cum este experiența online, mă refer de pe Youtube. Au fost vedete care au refuzat să intre cu tine, în direct? Care dintre ele îți aduc cea mai mare audiență? Dă-mi câteva nume.

Online-ul este o experiență fabuloasă, cu totul diferită, care îți cere o permanentă capacitate de schimbare! Am înțeles că soluția este să fii mereu acolo pentru nevoile oamenilor, nu pentru ce crezi tu că e lumea! Am intevievat aproape 200 de personalități de top, fără refuzuri. Audiențele maxime au venit dinspre specialiștii în viitor – Carmen Harra, Cristina Demetrescu, Viorel Pop -, dar și subiecte tari la zi, că Andreea Bălan sau Dan Bittman.

Și de data aceasta ai o colegă de prezentare ? La Antena Stars era Majda. O urmărești la ”Survivor” (Kanal D)? Ce spui despre participarea ei la competiție?

Emisiunea Exclusiv VIP cu Cristi Brancu vă lasă să vă bucurați sută la sută de mine și de o echipă valoroasă de reporteri, pe care o veți descoperi alături de celebrități sau în locuri fierbinți. Îi urez mult succes Majdei Abouloumosha în acea emisiune!

Vei continua și emisiunea ta de pe Youtube, unde făceai echipă cu Teo Trandafir? În pandemie ați făcut o echipă grozavă…

Voi fi în continuare activ pe YouTube, atât cu cele mai savuroase momente din emisiune și cu live-uri dedicate unor probleme de sănătate sau de viață, cu specialiști. Am ajuns la 50.000 de abonați, e o comunitate care merită tot ce e mai bun. Îi mulțumesc lui Teo Trandafir pentru o serie de interviuri de colecție cum rar veți găsi în media. A fost o experiență frumoasă. Vom păstra prietenia în off-line!

Oana Turcu, soția ta, revine și ea în televiziune?

Oana și-a dedicat ultimii 20 de ani creșterii și dezvoltării unui brand de cosmetice naturale profesionale care au ajutat milioane de românce să fie mai frumoase și mai sănătoase. Dedicarea ei și descoperirile spectaculoase făcute pentru industria frumuseții fac că business-ul să fie pe drumul cel bun. Televiziunea a fost o pasiune de care s-a bucurat mulți ani și, de ce nu?, poate să o repete.

În pandemie, multe cupluri s-au destrămat. De ce se despart vedetele la greu? Încep să se cunoască mai bine, își dau seama că de fapt nu au nimic în comun?

În viața noastră anterioară, diverse activități au ținut ocupați o groază de oameni care, practic, se schimbaseră mult de la momentul căsătoriei sau al începerii relației, dar activitățile profesionale mascau realitatea. Când a trebuit să stea împreună cu familia, când multe planuri s-au năruit, când partenerii au cerut mai multa atenție, vraja s-a rupt! Oamenii au văzut, de fapt, cu cine trăiau!

Tudor, fiul vostru, cum s-a descurcat cu școala online? El vă e translator, în vacanțe, știe la perfecție limba engleză, deja are și un puternic accent…

Tudor s-a adaptat perfect școlii online. Nu a pierdut acest an, a progresat mult. Bine, el e un copil care iubește tot ce e online. Canalul său, Tudor Brancu Turcu, cu filme pentru copii, are peste 400 de abonați! Engleza e marea lui pasiune, o exersează zilnic cu mine și, da, în excursii a fost de mare ajutor!