Ce a postat Oana Turcu în miez de noapte despre Cristi Brancu: ”S-a întâmplat ceva”

Oana Turcu și Cristi Brancu s-au cunoscut în 2008, în emisiunea pe care acesta o prezenta, ”Agenția VIP”, unde ea și-a dorit să apară pentru a vorbi despre afacerea sa. Astăzi, însumează 13 ani de iubire și 10 de când în viața lor li s-a dublat fericirea, ce poartă numele de Tudor. Deși anii au trecut și greutățile au apărut, bucuria că formează în continuare o echipă indestructibilă există și acum. Drept pentru care, chiar dacă 13 e considerat număr cu ghinion, au considerat să treacă peste această apreciere aducând în prim-plan filmarea de la Antena din trecut care i-a făcut să se vadă cu alți ochi. Declarația Oanei de dragoste pentru soț.

Oana Turcu și Cristi Brancu, iubire ca-n povești. Mesajul publicat de vedetă în miez de noapte pentru soț

„13 DE ANI DE IUBIRE. Il priveam si STIAM cumva ca el va fi barbatul meu pe vecie. Priviti momentul in care ne-am vazut, in acea seara de 21 ianuarie. Acolo, s-a intamplat ceva. O magie. Azi stiu ca nu as putea trai fara el. Si el fara mine.

LA MULTI ANI, Cristi Brancu! TE IUBESC!”, a scris Oana Turcu pe contul său de Facebook, în descrierea unei înregistrări video publicate pe Youtube de soțul său.

„21 ianuarie 2008. Oana Turcu si Cristi Brancu s-au intalnit, in direct, la emisiunea Agentul VIP si totul s-a schimbat in viata lor! Iata minutele care le-au schimbat destinul! Oana isi dorea sa vina la emisiune, pentru a vorbi despre Ardes. Il placea pe Cristi si atat. Atunci cand s-au vazut in emisiunea, in seara de luni, 21 ianuarie 2008, totul s-a transformat. In acea jumatate de ora, iubirea lor s-a legat pe veci. Urmariti cu atentie filmul si veti simti acest lucru!”, a notat prezentatorul TV pe Youtube.

Oana Turcu a fost logodită 8 ani cu Vlad Hogea, deputat ucis de un infarct la 37 de ani

Vlad Hogea, deputat timp de 8 ani, scriitor și moderator TV, a decedat în 2014 în urma unui infarct. Conform informațiilor apărute în presă la acea vreme, bărbatul ar fi coborât să-și ia o carte din biblioteca aflată la subsolul locuinței, unde a și fost găsit fără suflare.