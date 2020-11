EXCLUSIV Cătălin Crișan, decizie radicală în pandemie. Cât de mult a slăbit și ce spune despre o nouă nuntă

A divorțat de două ori, dar rămâne un romantic incurabil și continuă să creadă în mirajul dragostei. Cătălin Crișan (52 de ani) și-a refăcut viața, alături de Monica, după două divorțuri răsunătoare. Cântărețul a menționat, în exclusivitate pentru impact.ro, că e supărat pe vechii amici, pe motiv că nu au mai dat un semn de viață, și că doar iubita și cei trei copii sunt marea lui bucurie.

Cătălin Crișan și-a testat iubita, în pandemie. O va duce și pe ea la altar? Ce spune veșnicul romantic despre a treia nuntă

În 2009, după divorțul de Lucia Bubulac, relația dintre cântăreț și cei doi copii ai lor, Raris și Daria, s-a răcit brusc. Apoi, artistul a mai bifat o nuntă, cu Ioana Alina Cupșa, tot medic de profesie, care i-a dăruit cel de-al treilea copil. A divorțat însă și de ea. Iubește din nou și nu e exclus ca solistul Cătălin Crișan să o invite la altar și pe superba Monica.

Cum e viața la vreme de pandemie pentru Cătălin Crișan? V-a schimbat pandemia stilul de viață?

Pentru noi toți, această pandemie este ceva ce nu credeam că vom trăi vreodată. Este o perioadă în care ai timp să faci ceea ce n-ai apucat. Personal, am făcut ordine în casă și în gânduri. Am stat cu prietena mea. Am compus mult, atât pentru colegii mei, cât și pentru mine, mi-am refăcut studioul, am terminat de scris a doua piesă de teatru, citesc, joc tenis, vizionez teatru, filme cu actorii care-mi plac, îmi selectez prietenii și îmi identific prioritațile. Da, mă tem de virus. Dacă sunt de acord cu restricțiile impuse ? Nefiind de specialitate, le respect și atât.

Ați șters mulți prieteni din listă, pe motiv că nu au mai dat un semn de viață…

Da, am făcut puțină curățenie în telefon, ștergând numele și numerele celor care nu m-au mai sunat de ani de zile sau a celor care mă sunau doar când aveau nevoie de ceva. Am fost surprins să realizez câtă memorie am recuperat pe respectivul telefon.

„ Am intrat din nou la regim ”

Izolarea v-a adus câteva kilograme bune în plus. Ați revenit la dieta cu care ați mai reușit să slăbiți?

Este adevărat că m-am îngrășat, prima cauză fiind încercarea de a mă lăsa de fumat. Am intrat la regim, scăpând deja de opt kg și războiul continuă. Am slăbit acum câțiva ani 32 de kilograme în 10 săptămâni, acum este o joacă.

Ce fac copiii? Cât de des îi vedeți? Sunteți la fel de apropiat de toți trei?

Copiii sunt bine. Vorbim des la telefon și ne vedem atunci când avem timp. Suntem în primul rând prieteni, fapt care mă bucură foarte mult!

Fiica Daria vă calcă pe urme, ați și cântat împreună. Vedeți un viitor în muzică pentru ea sau e doar un hobby?

Daria este un copil talentat și, credeți-mă, nu sunt subiectiv. Are o voce excepțională și se simte foarte bine pe scenă. Dansează fabulos și joacă teatru, la propriu, anul acesta a intrat la Facultatea de Teatru și Film.

Ați declarat că sunteți un romantic incurabil. Ați trecut prin două divorțuri, mai credeți în mirajul dragostei, în căsătorie?

Sunt un romantic și nu o spun eu, ci melodiile și versurile lansate în cei 33 de ani de carieră. Cred în mirajul dragostei, iar despre căsătorie…nu se știe niciodată.