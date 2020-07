Cătălin Crișan, dezvăluiri emoționante. Trece prin momente grele, în plină pandemie: ”Am șters acei prieteni!”

Epidemia de coronavirus pentru Cătălin Crișan a fost un bun motiv pentru a-și face curățenie în lista de prieteni. Cu această ocazie, celebrul cântăreț a realizat cine trebuie să rămână pe listă și cine trebuie să dispară.

Cătălin Crișan, dezvăluiri cutremurătoare. Trece prin momente grele, în plină epidemie: ”Am șters acei prieteni!”

Cătălin Crișan, în perioada de izolare din cauza epidemiei de coronavirus a realizat care îi sunt prietenii adevărați, scrie click.ro. Astfel, persoanele care îl sunau pe Cătălin Crișan numai când aveau nevoie de ceva au dispărut din lista de prieteni.

”Am intrat în telefon și i-am șters pe acei așa-ziși prieteni, care te sunau doar la nevoie, am făcut curățenie generală. Am participat la campionatul de șah, mai ales că eu am făcut șah cu celebra Elisabeta Polihroniade. Am scris un duet cu Alin Stoica, o piesă cu Natalia Guberna, am refăcut studioul de înregistrări. Am început o carte, am făcut multe lucruri, m-am apucat de curățenie prin casă, prin sertare. M-am apucat de citit scrisori, sute de scrisori pe care le-am primit de-a lungul timpului și pe care n-am apucat să le citesc. Erau scrisori de prin 1987. M-am apucat și de scris o a doua piesă de teatru, prima s-a numit „Cabina actorilor” și s-a jucat cu mare succes”, a declarat Cătălin Crișan.

Cătălin Crișan a amânat evenimentele pe care le avea în această perioadă

Cătălin Crișan, 52 de ani, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți din România, a fost și el afectat de pandemia de COVID-19. Celebrul cântăreț și-a anulat toate concertele, spectacolele, precum și lansarea unui dublu album cu 20 de piese.

”S-au amânat multe, însă da, trebuia să lansez un dublu album cu 20 de melodii înregistrate din 1987 pînă acum, deci de 33 de ani. Piese care nu au apărut pe nicăieri. Pe acest album trebuiau să fie piesele înregistrate de curând cu Gabriel Cotabiță sau cu Alin Stoica. Poate nu știți, dar am 646 de melodii compuse în 33 de ani, pe care nu le-am interpretat până acum. M-am apucat, ca să zic așa, să scot din sertare melodii pe care nu le știe lumea. Chiar așa le-am spus, Melodii ascunse în sertar – 33 de ani de carieră”, a precizat Cătălin Crișan.

Fiica lui Cătălin CRișan, studentă la Medicină, calcă pe urmele tatălui

Agenda lui Cătălin Crișan era plină de evenimente în această perioadă. Cântărețul s-a plâns că toate au fost amânate. ”Sigur că da, spectacole, nunți, botezuri, era plin de evenimente în iulie și august. Dar s-au amânat pentru la anul. Și școala de canto există în continuare, dar facem mai rar ore, pe Skype. Se numește Centrul educativ Cătălin Crișan, dar să faci ore online nu e același lucru ca și cum ai avea elevul în față”, a mai spus Cătălin Crișan.

Pe de altă parte, Cătălin Crișan se mândrește cu cei doi copii pe care îi are, mai ales că fiica calcă pe urmele lui, chiar dacă este studentă la Medicină. ”Fiul meu, Raris, are 17 ani și e bine sănătos. Daria are 20 de ani și a intrat la Facultatea de Medicină. Și ea cântă, și chiar a câștigat mai multe premii la festivaluri de muzică. Are o voce senzațională și nu zic asta că sunt tatăl ei. A ales însă Medicina, însă sper să mai aibă timp să și cânte”, a concluzionat Cătălin Crișan.