EXCLUSIV Cântărețul din România care s-a îmbogățit în pandemie ”cu mațele pentru cârnați vândute”

George Monceanu, solistul trupei ”Body&Soul”, este în același timp și un priceput om de afaceri. A gestionat perfect fabrica de procesare a membranelor naturale pentru mezeluri, atât pe perioada crizei financiare, dar și în pandemie. Mai mult, George a reușit să păstreze locurile de muncă ale angajaților săi și să înregistreze profit. Artistul poate intra lesne în Cartea Recordurilor datorită cantității impresionante de mațe comercializate: ”Aș putea face ocolul Pământului cu mațele de cârnați vândute”, și-a început George Monceanu interviul oferit în exclusivitate, în care ne-a mai povestit și despre soția care muncește cot la cot cu el, dar și despre trupa sa de suflet.

George Monceanu, solistul care la începutul anilor 2000 era în topurile muzicale cu hit-urile ”Superfemei” și ”Ne-au topit căldurile”, a anunțat că revine pe scenă alături de colegii săi, pregătind noi piese în studiourile Ino Music ale formației Body & Soul.

Dar muzica este doar o mare pasiune, nicidecum o sursă serioasă de venit. George deține o fabrică de procesare a membranelor naturale, și care, din 1994, anul înființării, i-a adus bani frumoși în buzunar, fiind vorba despre milioane de euro.

George ne-a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro, despre această afacere bănoasă pe care a reușit să o mențină pe linia de plutire și la vremuri grele:

”Am 120 de angajați, nu am dat afară. Anul trecut, în aprilie 2020, am fost însă nevoit să trimit câțiva lucrători în șomaj, dar am avut grijă ca ei să recupereze banii pierduți, sub forma unei prime de Crăciun. Importăm mațe pentru cârnați din multe țări, și din China, cu care colaborăm de foarte mulți ani. Până acum trei ani, eram doar importatori, acum și exportăm membrane pentru mezeluri în toată lumea, colaborăm inclusiv cu Afganistan și cu Pakistan”.