Ce a șocat-o pe Claudia Pătrășcanu la Gabi Bădălău. Gestul afaceristului de acum câteva zile

Claudia Pătrășcanu s-a hotărât să spună totul despre tatăl copiilor ei, pe care îl acuză că nu este deloc responsabil, ba chiar ar avea în anturaj și unul dintre apropiații lui Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

Ea îl acuză pe Alex Bodi că ar avea un comportament ciudat față de copiii lor, inclusiv că i-ar pune pe aceștia să asiste la evenimente total nepotrivite vârstei lor. La Antena Stars, artista a adus în discuție anturajul neobișnuit al încă soțului său, prin care își duce copiii atunci când el vine să îi ia ca să petreacă timp împreună, în baza deciziei de custodie comună fiind o hotărâre judecătorească.

Astfel că printre dezvăluirile sale se numără referiri la un anumit șofer, pe nume Vali, cu care Gabi Bădălău ar fi venit ca să își ia copiii de la mama lor în urmă cu trei zile, un personaj diferit în peisaj, pentru care își pune semne de întrebare tot mai mari. Acesta ar fi aflat despre acest Vali că ar fi un apropiat al lui Alex Bodi și al fostei soții, Bianca Drăgușanu.

„Schimbă șoferii mereu, copiii mei nu sunt pregătiți să îi cunoască lui tot anturajul, ba femei, ba bărbați. El odată conduce, odată dă șoferul la o parte și conduce el. Dar el nu are carnet de conducere de un an cred. Tot vine cu un anume Vali. Am văzut că individul cu care a venit zilele trecute să îi ia pe copii este prieten cu Bianca și cu fostul ei soț”, a spus Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.