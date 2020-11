EXCLUSIV Andreea Bălan, în stare gravă la spital. Medicii se tem din ce în ce mai rău pentru ea

Artista se află de mai bine de zece ore la spital, însă medicii nu știu nici până în acest moment ce anume are artista și dacă necesită o intervenție chirurgicală sau

nu

Detalii despre starea de sănătate a Andreei Bălan. Mărturiile apropiaților

În această dimineață, Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital cu Ambulanța, după ce a acuzat dureri îngrozitoare de stomac. Medicii i-au acordat primul ajutor și i-au făcut perfuzii cu calmante pentru a-i calma suferința. În aceste momente, conform surselor playtech.ro, artista se află internată în spital și i s-au făcut o mulțime de investigații. Medicii nu au pus, încă, un verdict final și nu se știe dacă frumoasa blondină va avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

“Mama ei este la spital cu ea. Andreea este foarte speriată, se teme foarte tare de o posibilă operație pentru că ar trebui să o anestezieze. Știti că la ultima anestezie, când a născut-o pe mezină, a intrat în stop cardiac. Este normal să îi fie teamă, să fi rămas cu sechele. Are o teamă în suflet numai când pune piciorul în spital. Încearcă să fie puternică. Toată lumea a sprijinit-o și s-a interesat de starea ei, inclusive fostul ei soț, George Burcea. De actualul iubit, Tiberiu Argint, nici nu mai zic, e lângă ea cu tot sufletul. Rămâne de văzut care este diagnosticul final al medicilor, dacă a fost o simplă ocluzie intestinală, ori dacă problema este mai serioasă. Operația rămâne varianta cea mai severă, zic medicii. Ei nici măcar nu o iau în calcul, pentru că, este adevărat, riscul de stop cardiac pe masa de operație este foarte mare la ea”

Surse apropiate Andreei Bălan

A intrat în stop cardiac imediat după ce a născut!

În luna martie a anului trecut, Andreea Bălan a adus pe lume cea de-a doua fetiță, Clara, iar imediat după operația de cezariană a intrat în stop cardio respirator. Din fericire, echipa medicală se afla lângă artistă în acel moment și au început manevrele de resuscitare imediat:

“Imediat cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardio-respirator. Am făcut embolie amiotică. Adică lichidul amiotic din placentă migrează în sânge. Imediat cum am intrat în stop cardio respirator, au început manevrele de resuscitare. Am fost intubată. Apoi, dusă la Terapie Intensivă. Acolo am stat vreo două zile. Nu-mi aduc aminte de absolut nimic din acea perioadă pentru că eram sedată. În concluzie, am avut noroc pentru că au existat aici nişte medici care au fost promţi şi au ştiut cu ce se confruntă”, transmitea Andreea la 3 zile după ce a fost la un pas între viață și moarte.