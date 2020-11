Andreea Bălan, de urgență la spital. Vedeta trece prin clipe cumplite, ce a pățit

Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital. Cunoscuta cântăreață trece prin momente extrem de grele. Ce a pățit jumătatea trupei Andre și de ce a ajuns în această stare? Cum se simte juratul de la emisiunea „Te cunosc de undeva”?

Din păcate, starea de sănătate a Andreei Bălan nu este una prea bună. Artista ar fi ajuns la spital în noaptea de luni spre marți din cauza unor dureri cumplite din zona abdomenului, conform cancan.ro. Aceasta a fost stabilizată, iar medicii i-au sugerat să rămână internată pentru a putea vedea evoluția stării sale. Sursa citată mai indică faptul că artista chiar urmează să fie supusă unei intervenții cât de curând.

Solista a fugit în toiul nopții la o clinică particulară. Juratul de la emisiunea „Te cunosc de undeva” ar fi fost la un pas de septicemie, motiv pentru care personalul medical avea deja pregătită sala de operații. Amintim că blondina a trecut prin clipe de groază după cea de-a doua sarcină. Vedeta a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației, dar situația a fost gestionată de excepție de către medici, astfel că au reușit să o stabilizeze și atunci pe artistă.

„Imediat cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardio-respirator. Am făcut embolie amiotică. Adică Lichidul amiotic din placentă migrează în sânge. Imediat cum am intrat în stop cardio respirator, au început manevrele de resuscitare. Am fost intubată. Apoi, dusă la terapie intensivă. La terapie intensivă am stat vreo două zile. Nu-mi aduc aminte de absolut nimic din acea perioadă pentru că eram sedată. În concluzie, am avut noroc pentru că au existat aici nişte medici care au fost promţi şi au ştiut cu ce se confruntă”

Andreea Bălan