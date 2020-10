EXCLUSIV Alin Oprea are o avere de 1 milion de euro, dar a ajuns să trăiască pe banii amantei. Cântărețul își acuză soția de furt

Fostul solist al trupei Talisman se plânge că s-a lăsat manipulat de soție și acum a rămas fără sursă de venit, deși a agonisit suficienți bani.

Alin Oprea a rămas fără agoniseala de o viață

Cinci case, conturi de sute de mii de euro și câteva terenuri, aceasta este toată agoniseala lui Alin Oprea, după 25 de ani de carieră. O avere estimată la aproximativ 1 milion de euro. Suficient cât să își permită să aibă o viață îmbelșugată și să le ofere copiilor săi o educație aleasă. De altfel, ultima investiție a artistului este un apartament cochet la Londra, acolo unde cei doi copii ai săi învață. Numai că, surpriză, divorțul de soție nu i-a distrus numai relația cu fiica și fiul său, dar l-au lăsat și sărac lipit. Motivul? În urmă cu trei ani, Larisa l-a convins pe Alin să treacă toate bunurile pe numele copiilor. Inclusiv casa în care locuiau toți. Conturile bancare erau comune, dar administrator principal era chiar soția artistului, care, între timp, i-a retras acestuia dreptul de a scoate bani din cont. Practic, l-a lăsat fără agoniseala de o viață. Acum, fostul membru al trupei Talisman locuiește cu chirie, după ce soacra lui a schimbat yala casei în care a locuit mai bine de două decenii.

Și-a dat în judecată soția pentru a-și recupera economiile

În ciuda faptului că a plecat numai cu hainele de pe el și a fost nevoit să își reconstruiască viața de la zero, Alin Oprea a reușit să se descurce financiar pe timpul verii. A cântat zi de zi pe litoral, în diverse restaurante și a reușit să câștige aproximativ 3000 euro/lună. O dată cu venirea toamnei, dar și cu închiderea restaurantelor, artistul a rămas fără nicio sursă de venit și își drămuiește economiile. Are, însă, mare noroc cu amanta lui, femeia lângă care speră să trăiască până la bătrâneți. Frumoasa brunetă are o situație materială foarte bună și nu s-a sfiit să își ajute partenerul la greu. Alin Oprea, însă, este hotărât să prea frâiele vieții sale, dar și a averii care îi aparține de drept. Astfel, el și-a dat în judecată soția pentru ca tot ceea ce i se cuvine să revină în posesia lui. Cântărețul promite că își va susține, în continuare, copiii, cu absolut tot ceea ce au nevoie, în ciuda faptului că aceștia nici nu vor să îl mai vadă.