Alin Oprea, decizie radicală după divorțul de soția sa. A plătit mii de euro s-o impresioneze pe noua iubită

Deși ne aflăm în plină pandemie, se pare că unele vedete din showbiz-ul românesc sunt preocupate cu problemele estetice. Alin Oprea, a investit mai multe mii de euro pentru a-și impresiona noua iubită.

Alin Oprea, în vârstă de 45 de ani, și-a făcut o operație deloc ieftină și și-a restaurat podoaba capilară. Se pare că o astfel de intervenție ajunge la 5.000 de euro, pentru două zile de implant. Asta în funcție de câte fire de păr trebuie implantate. Artistul dezvăluie motivul pentru care a decis să facă această intervenție.

“Motivul pentru care am hotărât, în sfârșit, să apelez la Doctor Felix pentru implant de păr, a fost acela că întotdeauna am iubit să am păr. Și știți foarte bine că timp de 30 de ani am purtat niște plete superbe la început și mai puțin superbe spre final, pentru că și datorită faptului că am avut părul lung și poate nu am avut întotdeauna grijă așa cum ar fi trebuit de el, s-a rărit, s-a slăbit și nu mai arăta exact cum trebuia.

Am avut în gând de mult să fac lucrul asta, dar niciodată nu am avut încredere în tehnologia cu care se făceau implanturile până acum, însă această metodă pe care doctor Felix o folosește, în care se extrage fir cu fir și se implantează fir cu fir, mi se pare una foarte serioasă și e prima metodă în care am încredere 100%!”, a mărturisit Alin Oprea într-un instastory postat pe pagina lui de socializare, potrivit Click.ro.