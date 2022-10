Emma Răducanu, mesaj emoţionant înaintea participării la Transylvania Open 2022. „Tatăl meu este de acolo”. Ce cuvinte a spus în limba română – VIDEO

Emma Răducanu este una dintre favoritele turneului Transylvania Open 2022 și cu câteva zile înaintea turneului de la Cluj a transmis un mesaj emoționat. Jucătoarea britanică, cu origini românești, le-a transmis românilor că îi așteaptă la partidele sale. Anul trecut s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

Emma Răducanu este una dintre jucătoarele care pot lupta pentru titlul de la Transylvania Open 2022. Jucătoarea britanică de 19 ani ocupă locul 67 WTA și speră că fanii din Cluj vor fi alături de ea, ținând cont de faptul că tatăl ei este român.

Sportiva s-a recuperat după accidentarea din turneul de la Seul și speră să facă o figură cât mai frumoasă la acest turneu unde participă și alte nume importante din tenisul mondial: Barbora Krejcikova, Irina Begu, Anastasia Potapova, Anhelina Kalinina, Anna Bondar, Marta Kostyuk, Jasmine Paolini, Ana Bogdan.

She promised she’ll be back and she’s doing exactly that. Can’t wait to see @EmmaRaducanu play again in Cluj! 😍

How we’re feeling about this, Emma fans? #TO2022 pic.twitter.com/g4Iy8kXLaD

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 2, 2022