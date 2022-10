WTA a anunțat noul clasament mondial. Pe ce loc se află Simona Halep

WTA anunță în prima zi din fiecare săptămână clasamentul mondial. Simona Halep nu a mai jucat de o lună și a rămas pe locul nouă, în timp ce Ana Bogdan a urcat vertiginos, după ce a jucat semifinala turneului de la Parma.

WTA a anunțat topul jucătoarelor profesioniste, așa cum se întâmplă în prima zi a fiecărei săptămâni. Simona Halep a jucat ultimul meci pe 29 august 2022, când a fost învinsă în primul tur la US Open 2022 de Daria Snigur, o jucătoare venită din calificări. După acel meci, dintr-un turneu pe care voia să-l câștige, a început furtuna.

„Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023! Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndepinit”, a transmis sportiva din Constanța.