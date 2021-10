Ce pasiune secretă are Emma Răducanu. Ana Bogdan a dat-o de gol pe campioana de la US Open

Ce pasiune secretă are Emma Răducanu. Campioana ediției din acest an a US Open se află la Cluj-Napoca, unde participă la turneul Transylvania Open. Dacă va trece de primul tur, unde o întâlnește, astăzi, pe slovena Polona Hercog, jucătorea engleză cu tată român o va întâlni pe Ana Bogdan. Posibila viitoare oponentă a devoalat, într-o conferință de presă, un secret legat de Emma Răducanu.

Ce pasiune secretă are Emma Răducanu

Emma Răducanu este noua „prințesă” a tenisului mondial. A uimit la Wimbledon, unde a ajuns în optimi, apoi a dat lovitura la US Open, Grand Slam pe care l-a câștigat venind din calificări. La nici 18 ani, Emma Răducanu este deja un megastar al sportului. Iar amănuntul că tatăl său este de origine română face ca performanțele sale să fie speciale și pentru noi. Și de aceea, Emma a ajuns pentru prima oară în România, ca jucătoare, dincolo de vizitele aproape anuale pe care le face bunicii sale din București.

Emma Răducanu și-a manifestat bucuria de a fi în țara natală a tatălui său. Și a făcut-o „rupând-o” binișor în română, chiar și „condimentată” cu un delicios accent britanic.

Este foarte frumos în Transilvania. Este mai verde, mai multă natură din ce am observat faţă de Bucureşti, unde am mai fost. Îmi place enorm şi acolo, pentru că am amintiri extraordinare, acolo fiind bunica mea. Dar am remarcat diferenţa dintre Transilvania şi Bucureşti, a spus Emma Răducanu, după primul ei antrenament în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Ana Bogdan a dat-o de gol pe campioana de la US Open

Emma Răducanu ar putea-o întâlni pe Ana Bogdan în turul 2 al Transylvania Open. Românca de pe locul 106 WTA a învins-o în primul tur pe Ivana Jorovic, scor 7-6, 6-4. Bogdan a făcut câteva declarații după meciul câștigat, dezvăluind și discuția pe care a avut-o chiar cu Emma Răducanu. Așa a „ieșit la lumină” și pasiunea secretă a jucătoarei britanice, Formula 1. De altfel, în copilărie, până să ajungă la tenis, Emma a încercat mai multe sporturi, printre care și kartingul.

Am întâlnit-o ieri pe Emma şi am schimbat câteva vorbe, au fost despre Formula 1, nu despre tenis, pentru că suntem fane amândouă şi am avut acest subiect de discuţii. Pentru mine va fi o onoare să joc împotriva ei. Este o campioană tânără, frumoasă, deşteaptă şi foarte simpatică. Cred că am învăţat de la ea când am urmărit meciurile la US Open, avea o anumită energie, şi energia ei de copil, inocentă, nu am mai întâlnit-o la alte jucătoare. Adică toate suntem acolo, concentrate, focusate, să luptăm, să ne dăm viaţa pe teren, însă ea o făcea în alt mod, cu zâmbetul pe buze, cu altă atitudine”, a spus Ana Bogdan, citată de news.ro.

Dacă va ajunge în semifinalele Transylvania Open, Emma Răducanu ar putea-o întâlni pe Simona Halep, unul dintre idolii săi.