Simona Halep și Sorana Cîrstea se joacă de-a șoarecele și pisica? Ce a făcut soția lui Toni Iuruc

Simona Halep și Sorana Cîrstea se joacă de-a șoarecele și pisica? Cele două jucătoare se află într-o rivalitate încă din perioada junioratului. Deși apropiate ca vârstă, „steaua” Simonei a început să urce, din 2013, exact când cea a Soranei ajunsese la apogeu, după care a urmat coborârea pentru logodnica lui Ion Ion Țiriac. Deși s-au antrenat împreună în sezonul turneelor americane din vară-toamnă, ele nu au mai participat la același turneu de la US Open.

Simona Halep și Sorana Cîrstea se știu de când erau copile și deslușeau, fiecare în felul său, tainele tenisului. Sorana a fost considerată mereu cea talentată nativ. Dar Simona Halep (30 de ani) a compensat printr-o muncă și o voință superioare. În august 2013, Sorana Cîrstea (31 de ani) ajungea pe cel mai bun loc al ei din ierarhia WTA, 21. Apoi, a urmat regresul, Sorana rămânând cu un singur trofeu WTA. Abia anul acesta ea l-a câștigat pe al doilea, la Istanbul, și a urcat din nou în clasamentul mondial, ocupând acum locul 38.

Simona Halep, începând tot din august 2013, a intrat, pentru prima oară, în Top 20 WTA. Și n-a mai ieșit de acolo până în această săptămână, când e clasată pe poziția 22. Pentru ea, spre deosebire de Sorana, au urmat ani senzaționali ce au dus-o spre glorie. Două Grand Slamuri câștigate, 22 de turnee WTA, lider mondial și zeci de milioane de dolari câștigate. De departe, ea a devenit cea mai bună jucătoare român din istorie. Dar rivalitatea cu Sorana a rămas.

Simona Halep și Sorana Cîrstea n-au fost niciodată prea apropiate, lucru recunoscut chiar de logodnica lui Ion Ion Țiriac.

Noi ne știm de la 8 ani. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur și simplu colege de breaslă. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alții nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Nu există două persoane mai diferite decât noi două. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea”, spunea Sorana, acum câțiva ani, pentru mirceamester.ro.