Emisiunea Survivor, sezonul 2, veste uriașă pentru telespectatori. Anunțul oficial al Kanal D

Reality Show-ul revoluționar, ”Survivor România”, care forțează limitele și aduce provocări incredibile, își caută acum concurenții pentru cel de-al doilea sezon.

Persoanele care au împlinit 18 ani, rezistente fizic și psihic, cu abilități sportive și care se adaptează ușor, pot fi potențiali candidați la titlul de ”Survvior România”.

Acest reality produs de Acun Medya, pune la încercare inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de familie și tehnologie a concurenților.

Aceștia trebuie să își procure singur hrana prin forțe proprii și inventivitate, și sunt nevoiți să aplice o strategie pe termen lung ca să-și construiască alianțe pentru a putea rezista cât mai mult în concurs.

Postul de televiziune Kanal D a difuzat primul sezon din ”Survivor România, care a fost filmat în Republica Dominicană și a avut un succes uriaș, inspirând publicul prin valori cum ar fi, prietenia, dorința de a depăși limitele sau onestitatea.

Cei care vor să-și testeze limitele și care doresc să demonstreze că pot câștiga acest concurs, pot să se înscrie în cursa pentru reality-ul ”Survivor România” pe site-ul survivorromania.ro. De asemenea aceștia vor trebui să răspundă unor întrebări din formularul de înscriere. La casting vor fi luate toate măsurile de siguranță, cu privire la reglementările sanitare impuse pentru lupta împotriva pandemiei de coronavirus, potrivit WOWbiz.ro.

Mult succes celor care au de gând să participe și să-și depășească limitele la ”Survivor România”.

Elena Ionescu este concurenta care câștigat marele titlu, după ce a reușit să adune cele mai multe voturi din partea telespectatorilor.Finala a fost una strânsă, plină de emoție, care a pus capăt unei perioade intense de cinci luni în care concurenții au avut momente pline de satisfacție, dar și clipe mai puțin bune.

După ce a primit cele mai multe voturi, Elena Ionescu a primit titlul de Survivor și a obținut trofeul competiției. Mai mult Elena a primit și suma de 250.000 de lei.

”Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, a mărturisit Elena Ionescu, în emisiunea ”FanArena”.