Elena Ionescu de la Survivor a bătut palma cu Antena 1. În ce emisiune va apărea bruneta

Survivor România i-a deschis Elenei Ionescu, fostă Mandinga mai multe uși. Astfel, solista a bătut palma cu Antena 1 pentru o emisiune de divertisment. Elena Ionescu s-a pregătit pentru asta cu un bust mult mai generos, după intervenţia chirurgicală pe care și-a făcut-o acum două zile.

Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor, a semnat contractul cu Antena 1. În ce emisiune va apărea cântăreața

Elena Ionescu, 32 de ani, câştigătoarea marelui premiu de 250.000 lei, la “Survivor România”, a fost văzută făcând slalom între sediul postului de televiziune Antena 1 şi cabinetul medicului estetician Călin Doboş, specialist în intervenții estetice, scrie click.ro.

Elena Ionescu a semnat cu Antena 1 pentru emisiunea Mămici cu lipici, dar va apărea și în emisiunea Te cunosc de undeva. “Dacă pentru mulţi anul 2020 a fost unul cu ghinion, iată că pentru Elena a fost unul cu realizări. A câştigat premiul cel mare la reality-showul de la Kanal D şi a semnat cu Antena 1 pentru o nouă emisiune.

Elena Ionescu va apărea într-un show cu mămici

De data aceasta este vorba despre un show cu mămici vedete, Mămici cu lipici, în care îl va implica şi pe fiul ei, Răzvan, şi în care vor fi şi alte persoane publice care au copii. Elena vrea o viaţă mai bună pentru copilul ei şi cum nu sunt concerte şi evenimente acum e bucuroasă că poate câştiga bani din munca în televiziune. Ei i-ar fi plăcut şi la Te cunosc de undeva, show-ul transformărilor, însă nu-i timpul trecut”, au povestit surse apropiate solistei.

Elena Ionescu și-a mărit bustul

Elena Ionescu beneficiază acum de o schimbare de look. Doctorul estetician Călin Doboş i-a propus o tehnică revoluţionară de mărire a sânilor pe care cântăreața a acceptat-o pe loc. Astfel, Elena Ionescu va apărea în show-ul de la Antena 1, într-o nouă prezentare.

Elena Ionescu îşi adoră băiatul, pe Răzvan, de dragul căruia s-a chinuit la concursul de supravieţuire filmat în Republica Dominicană. “Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic un cămin, condiţii de viaţă mai bune.

Elena Ionescu s-a bătut la Survivor România pentru a-i putea cumpăra o casă fiului ei, Răzvan

Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în Bucureşti nu am avut ocazia să strâng atât de mulţi bani dintr-o dată să pot să achit o locuinţă, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate faţă de el”, a povestit vedeta.