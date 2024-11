“Am doar 10 clase și am cerșit ca să-mi ajut mama”. Nicolai Tand, despre drumul de la o copilărie în sărăcie la un bucătar celebru

Conduce un business de succes în domeniul gastronomiei, apare aproape zilnic la Neatza cu Răzvan și Dani, iar miercuri seara a câștigat finala Asia Express. În prezent se bucură de succes și este cunoscut de o țară întreagă, însă puțini știu că Nicolai Tand a muncit mult pentru a ajunge aici.

Este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, dar și un om de televiziune foarte carismatic. Nicolai Tand a pornit însă de jos și a avut parte de lipsuri înainte de a-și vedea visul cu ochii. A învățat bucătărie în Franța, dar înainte de a găti a lucrat ca șofer, după cum povestea la un moment dat.

Celebrul bucătar a rămas orfan de tată când avea 12 ani, iar mama lui s-a străduit să le ofere tot ce aveau nevoie lui și celor trei frați. A muncit de mic și a mers la școală doar până în clasa a 10-a, pentru a-și ajuta familia.

”Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar 10 clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci. (…)

Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand în podcastul ”La Mijloc”.