Emisiunea cu care Pro TV vrea să dea lovitura. A preluat formatul de succes din America

S-a anunțat care este emisiunea cu care PRO TV vrea să dea lovitura. Televiziunea din Pache Protopopescu a preluat formatul de succes din America. PRO TV nu a oferit detalii legate de debutul emisiunii sau cine va prezenta noul show TV.

PRO TV vrea să dea lovitura cu o nouă emisiune. Formatul este din SUA

Televiziunea PRO TV a anunţat începerea pregătirilor pentru producţia show-ului Batem Palma?, dar şi lansarea înscrierilor. Astfel, sunt acceptaţi toţi cei care au peste 18 ani şi „sunt decişi să îşi încerce norocul, la un joc de intuiţie, plin de adrenalină şi neprevăzut“, anunță PRO TV.

Emisiunea Batem Palma? de la PRO TV are la bază formatul internaţional Deal or no deal, distribuit de Banijay-Creative Networks şi a fost creată de Endemol Shine, au mai anunțat reprezentanţii Pro TV.

Cum este emisiunea Batem Palma?

„Scopul fiecărei ediții este ca un concurent să descopere și să plece acasă cu o sumă cât mai mare, deschizând pe parcurs toate cutiile misterioase existente în joc. Câștigurile puse la bătaie sunt în lei, iar suma primită variază în funcție de prestația concurentului pe parcursul show-ului”, mai anunță PRO TV.

Când termină concurenții parcursul emisiunii

De asemenea, parcursul unui concurent în emisiune se termină în momentul în care acesta alege să bată palma și să accepte fie una dintre ofertele băncii, fie să deschidă ultima cutie aflată în joc, câștigând suma respectivă.

Pro TV mai anunță că showul va fi dfuzat în curând, însă nu a avansat și o dată de lansare. De asemenea, televiziunea nu a oferit detalii nici despre cine va fi prezentatorul sau ce slot orar va ocupa noul show.

Ce televiziune a mai avut emisiunea Deal or no Deal

Deal or no Deal a mai fost prezent pe piața media românească la începuturile postului Kanal D. Astfel, în anul 2008, emisiunea se numea „Accepţi sau nu” şi era prezentată de Gabriel Coveșeanu.

De asemenea, o emisiune cu titlul Batem Palma (făcută după un alt format: Let’s make a deal) a fost difuzată și de televiziunea Antena 1, în anul 2002, avându-l drept prezentator pe clebrul Dan Negru.

Dan Negru prezintă „Da sau nu” de 8 ani în Republica Moldova

Dan Negru prezintă însă, de nu mai puțin de opt ani, şi formatul Deal or no Deal (sub titlul „Da sau nu”) pentru piaţa din Moldova, la Prime TV.