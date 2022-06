Dan Negru a mărturisit unul dintre motivele care au dus la moartea Mădălinei Manole: „Revino-ți, dragă”

Luna viitoare, mai exact pe 14 iulie, se împlinesc 12 ani de când Mădălina Manole a plecat dintre noi. În urma artistei au rămas multă durere și întrebări fără răspuns. Deși toată lumea o credea fericită și împlinită, vedeta a ales să-și încheie socotelile cu viața. Primii polițiști sosiți la casa din Otopeni au găsit-o într-o baltă de sânge din cauza căzăturii. Cu gândul la regretata solistă de muzică ușoară, Dan Negru a făcut dezvăluiri emoționante.

Mădălina Manole a murit într-o dimineață de miercuri, 14 iulie 2010, fiind descoperită într-o baltă de sânge și cu scalpul spart. Ambulanţa a fost alertată la ora 5.37 pentru o femeie pe numele de Mădălina Petru, de către soţul cântăreţei, Mircea Petru, care a spus atunci că vedetei i s-a făcut rău. Cea mai apropiată autospecială medicală a ajuns la ora 6.01, care a găsit-o în stop cardiorespirator, fiindu-i făcute manevre de resuscitare. Artista a murit în ziua în care ar fi împlinit 43 de ani. Ce a spus celebrul Dan Negru despre acest subiect, la 12 ani distanță?

Decesul Mădălinei Manole a survenit lângă baie. Lângă trupul neînsuflețit era un bidon cu o substanţă chimică. Potrivit anchetatorilor, cântăreața a lăsat un mesaj pe telefonul soţului său, Mircea Petru, în jurul orei 2.00, în care spunea că „nu se mai simte frumoasă”. Joi, 9 iunie, este ziua lui Petru, băiatul vedetei, căruia Dan Negru i-a transmis un mesaj special. Cumva, îi explică motivele care au determinat-o să recurgă la gestul extrem.

„Draga Petru,

Citesc in ziare că azi împlinești 13 ani.

Am cunoscut-o pe mama ta, Mădălina.

O femeie de ispravă care a lăsat urme atât de adânci in conștiința noastră încât, uite, vorbim mereu despre ea.

Îmbrățișarea mamei durează mult după ce ti-a dat drumul.

Ma gândesc de multe ori la mama ta. Când avea 35 de ani, ziarele spuneau ca e „trecută de prima tinerețe”.

Așa erau vremurile, Petru.

In anii aia, Regele Mihai sau Corneliu Coposu erau judecați după vârstă.

Atât puteam !

Azi, Smiley are vărsta mamei tale de atunci dar nimeni nu-i mai numără anii pentru că mama ta a schimbat o mentalitate in presă că vârsta nu e o povară. Azi, cei 86 de ani ai lui Piersic, cei 51 ai mei sau cei 50 ai Andreei Esca nu mai sunt poveri.

De la mama ta încoace ziarele au învățat că omul trebuie să-și trăiască frumos toate zilele vieții lui, la orice vărstă.

Sa-ti trăiești frumos zilele, Petru.

E mult de când a plecat Mădălina…

