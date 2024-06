Emilia Ghinescu, decolteu amețitor pe Instagram. Artista și-a etalat trupul perfect la sala de fitness

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară de la noi, dar și o femeie foarte frumoasă. Deși are trei copii, artista are o siluetă de invidiat, dar pentru asta face mult sport și le-a arătat și fanilor ei acest lucru. Cum s-a fotografiat aceasta pe Instagram.

Emilia Ghinescu a trecut peste perioada grea din viața ei, după despărțirea de bărbatul cu care ar fi trebuit să ajungă în fața altarului. Artista arată mai bine ca oricând și are o siluetă de invidiat. Dar pentru asta muncește mult în sala de sport și le-a arătat și fanilor săi acest lucru.

La cei 45 de ani ai săi, artista a făcut furori pe Instagram cu câteva poze în care apare la sala de sport, dar și altele în care și-a afișat decolteul amețitor. (VEZI GALERIA FOTO). Emilia Ghinescu este mama a trei copii, Erika, 18 ani, și Andrei, 26 ani, din primul mariaj, și Anastasia, 8 ani, din relația cu fostul partener, Sebastian.

După 13 ani de relație, Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu s-au despărțit, deși băbatul o ceruse de soție și urmau să se căsătorească. Cei doi au pus capăt relației în august 2023. Întrebată la momentul respectiv despre motivele despărțirii, artista a declarat că ea și iubitul locuiau separat, el la București, iar ea la Pitești.

”Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm. El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză, dar cred că și..

Când doi oameni sunt într-o relație și se ajunge la acest moment, fiecare are partea lui de vină. Nu există un nevinovat și doar un vinovat. Există unul care are vină mai puțină și unul care are o vină mai mult. Acum, cine și care dintre noi a purtat mai mult partea de vină, rămâne să-și facă fiecare mea culpa”, declara Emilia Ghinescu în august 2023, pentru Playtech.