Emilia Ghinescu, adevărul despre despărțirea de iubitul său: ”Am decis să luăm o pauză. El s-a mutat. Fiecare are partea lui de vină” EXCLUSIV

Știrea momentului în showbiz-ul românesc, este posibila separare artistei Emilia Ghinescu de actualul partener de viață. Dar, pentru a ne convinge că este așa, redacția Playtech Știri a discutat în exclusivitate cu artista pentru a afla adevărul. Citește mai departe și află detaliile.

Cunoscută și apreciată de românii, interpreta de muzică populară Emilia Ghinescu pare că nu are noroc în dragoste.

În urmă cu doi ani, artista își lua inima-n dinți și povestea de durerea pricinuită de eșecul primei sale căsncii. Artista făcea pasul la doar 18 ani, iar partenerul de atunci era cu 10 ani mai mare decât ea.

Dar, cel mai mult aveau să sufere copii artistei, aceasta riscându-și sănătatea pentru a deveni mamă, așa cum povestea la un moment dat. Motivul a fost o complicație descoperită pe vremea când avea doar 14 ani:

Dar, mai mult de unul, nu. La acea vârstă nu am luat în seamă aceste lucruri. Când l-am avut pe Andrei, am avut o sarcină destul de lejeră”, poestea artista la un moment dat.

”Pe la 14-15 ani am avut o durere foarte mare la rinichi și m-am dus la un control.

După divorț, și după ce copii au mai crescut, artista a sperat într-o nouă relație, lucru care s-a și întâmplat de altfel, dar se pare că expresia ”de la agonie la extaz și invers” i se aplică.

După o lungă perioadă în care nu a avut nicio relația, Emilia Ghinescu avea să-și cunoască sufletul pereche, sau cel puțin așa a crezut, în persoana lui Sebastian. Lucrurile păreau a merge bine între cei doi.

Cei doi aveau o relație de 13 ani și o fetiță de 7 ani, dar se pare că în realitate, lucrurile s-au schimbat, iar redacția Playtech Știri a stat de vorbă cu Emilia Ghinescu, care spune adevărul despre despărțirea de iubitul său:

Așa cum s-a scris și în presă, în urmă cu câteva luni anunța că au luat decizia de a se căsători.

În dialogul telefonic cu Playtech Știri, artista a explicat ce s-a întâmplat și care sunt pașii următori:

Am de cântat, am multe evenimente. Nu pot să stau și să mă jelesc acuma. Asta este!”

Ca în orice relație, sunt și urcușuri și coborâșuri, și de cele mai multe ori se încearcă o reconciliere.

Întrebată dacă mai sunt șanse de a se împăca cu fostul iubit, acum, Emilia Ghinescu spune că ”nu vreau să spun nici da, nici nu!”:

El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză, dar cred că și.. ”

”Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm.

”Știi cum e, când doi oameni sunt într-o relație și se ajunge la acest moment, fiecare are partea lui de vină. Nu există un nevinovat și doar un vinovat. Există unul care are vină mai puțină, și unul care are o vină mai mult.

Acum, cine și care dintre noi a purtat mai mult partea de vină, rămâne să-și facă fiecare mea culpa. Eu nu vreau să-mi spăl rufele in public, este tatăl copilului meu, mai ales pentru fiica mea.

Nu este frumos să arunci cu noroi. Și oricât mi-ar fi greșit nu vreau să fac asta, și sper să facă și el la fel. Sunt 13 ani în care am stat impreună, chiar daca nu au fost finalizați cu o căsătorie, au fost ani frumoși.”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Emilia Ghinescu.