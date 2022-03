Emil Rengle, desființat de Laura Giurcanu și TJ Miles: ‘Ești cel mai mare manipulator, prietenia dintre noi s-a încheiat’

În așteptarea Consiliului de eliminare, s-au făcut acuzații grave în echipa Faimoșilor. Toate armele s-au îndreptat acum împotriva lui Emil Rengle, pe care Laura Giurcanu și TJ Miles îl consideră „manipulator” și om care „calcă pe cadravre”, ca să ajungă acolo unde își dorește. De asemenea, proaspăt întors din exil, Cătălin Zmărăndescu a ținut să își ceară scuze față de echipă, mai ales față de TJ Miles, convins fiind că cel care a manipulat în tot acest timp situația și discuțiile a fost Emil Rengle.

După ce au pierdut jocul pentru comunicare, s-a dezlănțuit din nou scandalul în echipa Faimoșilor și s-au făcut acuzații grave la adresa lui Emil Rengle, unul dintre Faimoșii propuși încă de ieri pentru eliminare.

Laura: Prietenia este oficial încheiată cu Emil. Prietenia dintre noi e oficial incheiatî!

Emil Rengle: Prin atacul pe care l-a pregătit azi mi-a demonstrat ca este o alta influenceriță care ar minți ca să își atingă scopul. Ieri m-a numit familia ei, iar azi a anulat totul printr-un enunț. Tu ești astăzi așa, mâine altfel.

Laura: Tu ești foarte manipulator.

TJ Miles către Emil: Mă simt ca sunt așa de bun, am o inimă mare, iar tu ai calcat pe cadavre. El (n.red Emil Rengle) ar face orice să câștige acest traseu, că nu are talent pe traseu și nu este bun nici psihic. Eu cu Emil suntem gata, sunt două luni în care am încercat, m-am saturat, nu mai pot.

Cătălin Zmărăndescu: Îmi cer scuze, TJ, m-ai dat peste cap. Cel care manipulează și întoarce fiecare om împotriva celuilalt este Emil Rengle.