Cât a slăbit Elena Matei la Survivor România 2022. Era firavă dinainte să înceapă competiția

Plecarea Elenei Matei i-a șocat pe toți fanii Survivor România 2022. Atunci când a fost propusă spre eliminare de către Blaze, nimeni nu se aștepta ca Războinica să părăsească Republica Dominicană atât de repede. Cât de mult a slăbit Elena Matei în cele aproape 2 luni de competiție.

Săptămâna trecută, Războinicii de la Survivor România 2022 au rămas fără mezina tribului, când Elena Matei a fost eliminată din competiția din Republica Dominicană. Blondina a fost nominalizată de Blaze, purtătorul de atunci al colanului de imunitate, alături de Oana Ciocan și Doru Răduță.

Din nefericire pentru vestitul bucătar, Elena Matei nu a primit suficiente voturi din partea publicului emisiunii, fiind nevoită să plece de la Survivor 2022.

E clar că nu mi-am adus aportul la echipă. Sunt supărată că plec, dar am dat tot ce am avut, tot ce am putut. Mai mult de atât nu am avut, că aș fi dat. Se pare că nu a fost suficient, dar pentru mine a fost.

„Ce să spun, sunt uimită, nu îmi vine să cred. Eu am primit multe palme de la viață, eu mă consider o supraviețuitoare oricum. Chiar nu știu ce să zic, eu chiar nu mă așteptam la asta. Mâine mă vedeam pe traseu, jur că nu îmi vine să cred.

Întoarsă înapoi în România, Elena Matei a fost invitată în emisiunea La Măruță de la PRO TV, unde i-a povestit soțului Andrei cât de greu i-a fost în jungla dominicană și care au fost cele mai dure condiții de supraviețuire pe care le-a înfruntat.

„A fost o experiență foarte, foarte dură. Nu se compară nimic de la televizor, cu ceea ce este acolo. Este de 100 de ori mai greu. Nu este pentru oricine și trebuie să o trăiești ca să înțelegi despre ce este vorba. Altfel, nu o să înțeleagă nimeni.

Cel mai greu a fost să stau departe de familie, de iubit, de mâncare. Să nu mănânc, să nu dorm. Multe lucruri mi-au lipsit. Acum le apreciezi altfel. A fost dificil, greu , dur, de neimaginat, de neexplicat. Foame, dormit pe jos, în frig, cu hainele ude.

Am slăbit foarte mult. Am plecat din România cu 42,5 kg și ajunsesem la 38 kg. Apoi, am mâncat foarte mult, în ultima săptămână, corpul meu a asimilat tot și am ajuns la 43 de kg. Acum trebuie să am grijă la ce mănânc și cum mănânc, să nu devin un mic butoi.

Luptai pentru mâncare, nu îți mai păsa de nimeni și de nimic. Știai că trebuie să câștigi, pentru că altfel nu aveai ce să mănânci. Mâncarea era pe primul loc. Numai la asta ne gândeam. Noi vorbeam numai despre mâncare.”, a declarat Elena Matei la PRO TV.