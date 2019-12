Elon Musk a oferit o sumă uriașă pentru o mașină achiziționată cu 100 de dolari. Motivul pentru care a luat această decizie

Multă așteptare pentru ca Elon Musk să dezvăluie camioneta electrică completă a Tesla s-a încheiat definitiv pe 21 noiembrie, seara – marea dezvăluire a provocat cu siguranță o agitație.

Elon Musk a oferit o sumă uriașă pentru o mașină achiziționată cu 100 de dolari.

Toată lumea știe că celebrul miliardar are câteva excentricități și, nu de multe ori, a șocat prin anumite lucruri făcute de-alungul timpului. Una din excentricitățile făcutede Musk de-a lungul timpului s-a numărat și achiziționarea unui automobil cu suma de 1 milion de dolari. Este vorba despre o mașină din 1976, un Lotus Esprit, într-o ediție limitată creată de un celebru designer al vremii, Giorgetto Giugiaro.

Celebra mașină fusese achiziționată de un cuplu de americani din New York, cu modica sumă de 100 dedolari, neștiind la momentul achiziției prin licitație, ce valoare reală avea și asta datorită faptului că în 1977 mașina devenise vedetă în celebra serie de filme James Bond, mai exact în “James Bond’s The Spy Who Loved Me.” , avându-l ca protagonist pe Sir.Roger Moore în rolul celebrului spion MI6.

Motivul pentru care Elon Musk a luat această decizie

Un analist de pe Wall Street a declarat că mașina Cybertruck electric arată „într-adevăr ciudat”, în timp ce alți spectatori s-au minunat că, la dezvăluirea cu multă exagerare, în direct, a noului design Tesla, a spart două dintre ferestrele camionului, pe care Musk le-a descris drept rezistență la gloanțe.

Și în timp ce unii recenzori au descris vehiculul ca fiind „nimic din ceea ce am văzut vreodată”, Musk a spus că designul pickup-ului a fost inspirat din două filme: clasicul de ficțiune „Blade Runner” și filmul James Bond din 1977 „The Spy Who Loved Me.” Filmul din seria James Bond a prezentat o mașină Lotus Esprit din 1976. Miliardarul a postat pe tweeter un clip al filmului, menționând că designul Cybertruck a fost „influențat parțial” de mașina din film. Noua mașină lansată are un design intens unghiular care îl echilibrează pe cel al Lotusului Esprit.

De fapt, Musk a fost atât de impresionat de Lotus, încât, în 2013, a cumpărat unul dintre vehiculele utilizate la filmări, aparent pentru aproximativ 997.000 de dolari, în timpul licitației celor de la RM Sotheby.

„A fost uimitor ca un copil mic din Africa de Sud să-l privească pe James Bond în „The Spy Who Loved Me ”cum și-aruncă Lotus Esprit-ul de pe un dig, să apese un buton și să-l transforme într-un submarin sub apă. Am fost dezamăgit să aflu că nu se poate transforma de fapt. Ceea ce voi face este să-l îmbunătățesc cu un motor electric Tesla și să încerc să-l transform în realitate”, a spus Musk într-o declarație pentru Jalopnik după ce a cumpărat mașina.

Interesant, descrierea lotului RM Sotheby pentru mașină notează că de fapt ar putea să funcționeze ca submarin, deși nu putea fi condusă pe uscat, deoarece mașina în cauză a fost modificată pentru filmarea scenelor subacvatice ale filmului. De asemenea, Sotheby notează că mașina, supranumită „Wet Nellie”, prezintă „o bancă de patru elice” în partea din spate a vehiculului care îi permite să se deplaseze sub apă în timp ce este alimentată de motoare electrice într-un compartiment etanș.

Mașina dispune, de asemenea, de „aripioare articulate” care pot fi deplasate cu pârghii mecanice pentru a direcționa, în timp ce scufundările sub apă sunt făcute posibile prin rezervoare de balast. Scenele subacvatice din film au fost de fapt realizate de un marinar SEAL, pensionar, care purta echipament de scufundare complet cu un rezervor de oxigen, deoarece interiorul mașinii era plin de apă, potrivit lui Sotheby.

După ce Lotus Esprit a terminat filmările în „The Spy Who Loved Me”, mașina a fost ținută într-o unitate de depozitare din Long Island, New York, mai mult de un deceniu. În 1989, unitatea de depozitare a fost reclamată de câțiva ani de către proprietarul de drept, așa că mașina a fost scoasă la licitație pe nevăzute, notează Sotheby. Un antreprenor de construcții și soția sa au cumpărat unitatea pentru doar 100 de dolari și au găsit faimoasa mașină acoperită de praf. Aceștia au „refăcut cosmetic” vehiculul și l-au afișat în expoziții ocazionale până când a fost scoasă la licitație din nou acum șase ani, Musk furnizând oferta câștigătoare.