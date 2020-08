Ella, în scandal cu Jador în finala Puterea Dragostei. Ce s-a întâmplat, de fapt: ”Frustrat”

Ella este într-un scandal în toată regula! Cei doi foști iubiți abia dacă se mai suportă. Cu toate că au împărtășit cândva sentimente care i-au emoționat pe fanii emisiunii Puterea Dragostei, acum sunt la cuțite.

Puterea Dragostei: Ella, reproșuri la scenă deschisă pentru Jador

Ella și Jador au format unul din cele mai emoționante și controversate cupluri din casa Puterea Dragostei. Deși sezonul cu numărul trei este deja din plin savurat de fani, unele discuții trecute își fac și acum apariția. Cei doi și-au reproșat de-a lungul timpului multe, mai cu seamă după ce s-a aflat că manelistul ar fi întreținut o relație și în România, în timp ce se afla pe platourile de filmare din Turcia. Cu toate astea, Ella nu a putut să-l uite, așa că la revenirea în țară cei doi au mai încercat să-și dea o șansă. Fără niciun rezultat pozitiv însă. Foștii parteneri nu au putut rămâne nici măcar amici după ce au decis să meargă pe drumuri separate.

Bruneta este acum dezamăgită de comportamentul cunoscutului cântăreț după finala la care a luat parte în sezonul al doilea. Aceasta a vorbit fără perdea despre relația amoroasă pe care a avut-o alături de bărbat și despre rămășițele poveștii lor de dragoste care a durat aproape un an. ”Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum. N-a fost să fie. Dacă te credeam atât sinceră cu mine, jur că erai cu mine. Nu te-am simțit nici măcar atât”, i-a spus vedeta după ce s-a adus în prim-plan perioada în care aceștia au locuit împreună în București. ”Știți de ce am făcut treaba asta? Din frustrare că a plecat, jur. Bă, dar n-o mai vreau. O femeie care pleacă de lângă mine n-o mai vreau în viața mea niciodată”, a comentat atunci Jador.

„Au fost alți oameni mai importanți”