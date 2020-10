Rafaela de la Puterea Dragostei, prima veste bună după bătaia primită de la fostul iubit. Decizia de ultim moment

La începutul acstei lunii, o fostă vedetă Kanal D, era agresată brutal în propria casă. Este vorba de Rafaela Silvia Marcaș, una din concurentele de la ”Puterea Dragostei” și Exatlon. Zilele acestea, fosta concurentă, a primit vești bune din partea judecătorilor.

Rafaela Silvia Marcaș a ajuns cu mâna în ghips și cu traume psihice, după ce la începutul acestei luni fostul iubit a intrat peste ea în casă și a snopit-o cu bătaia. Acum, însă, Rafaela Silvia Marcaș a primit vești bune de la Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.

Se pare că pe fondul consumului de alcool, dar și cu antecedente de violență, bărbatul a intrat peste Rafaela Silvia Marcaș în casă. Totul a degenerat în scurt timp, iar tânăra a reușit să scape cu greu de furia fostului iubit. Tânăra a povestit despre eveniment, imediat după ce s-a petrecut, declarând că:

”Am mai mult de 24 de ore nedormite. Din cauza stresului nu mai pot să dorm. Totul s-a întâmplat în jur de ora 1. Fostul meu iubit a sunat insistent la interfon, i-am deschis ușa și a intrat în casă. Imediat a început să se certe cu mine. Eu m-am speriat foarte tare, pentru că nu este prima dată când face așa ceva. El este un tip foarte violent atunci când bea. Am încercat să aplanez toată cearta, am ieșit din casă, iar el când a vrut să vină după mine s-a împiedicat și a căzut, nu era într-o stare prea bună.

Am încercat să-l ajut când l-am văzut în halul acela, am vrut să-i command un taxi ca să plece la el acasă și să îi pun telefonul la încărcat, pentru că nu mai avea baterie. În momentul în care m-a văzut cu telefonul în mână, a explodat și s-a năpustit asupra mea. M-a agresat. Am contuzii la mână, dureri de cap. În timp ce el mă agresa, a vrut să îmi spargă telefonul. Cu o mână mă ținea pe mine și cu o mână ținea telefonul.”, a povestit Rafaela.