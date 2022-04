Eliza Natanticu: „Am trăit o traumă în spital, am crezut că o să mor”

Eliza Natanticu a șocat pe toată lumea cu povestea sa dramatică de viață. Soția celebrului comediant a fost foarte transparentă și și-a deschis sufletul în fața fanilor. Cântăreața a mărturisit că a trecut printr-un moment de cumpănă în spital. Solista a crezut că în acele clipe o să moară. „La un moment dat, am trăit o traumă în spital, am crezut că o să mor”, a povestit ea.

Eliza a devenit cunoscută după ce a apărut la brațul lui Cosmin Natanticu. Celebrul comediant și soția sa au participat la show-ul ,,Asia Express”, experiență care i-a învățat multe despre ei și despre relația lor.

Fanii au putut să îi cunoască mai bine în modul acesta, iar acum le sunt alături la fiecare pas. Vedeta a participat anterior și la ,,X Factor”, moment în care au început să se creioneze lucrurile în cariera sa.

Ea a mărturisit că a trăit o traumă în spital și a crezut că o să plece de pe acest pământ. La scurt timp după evenimentul tragic, solista a decis să își schimbe viața.

Blondina a hotărât că este nevoie de o schimbare și că merită să investească mai multă speranță și timp în pasiunea sa pentru muzică. Cântăreața a ajuns mai apoi în fața juraților de la emisiunea de la Antena 1.

Cea din urmă recunoaște că știa doar trei piese, dar oamenii i-au dat curaj că poate face multe în această direcție. De acolo a început totul, iar câteva luni mai târziu devenea din ce în ce mai vizibilă.

„La un moment dat, am trăit o traumă în spital, am crezut că o să mor. Mi s-a schimbat perspectiva asupra vieții, am început să apreciez totul. Am zis că trebuie să fac muzică, m-am dus la X Factor când știam 3 piese.

Oamenii mi-au dat curaj, am prins aripi. De acolo a început totul, competiția mi-a dat curaj. Speram că o să ajung cunoscută, dar nu aveam o certitudine în acest sens.

Eu îmi doresc ca prin muzică să reușesc să schimb starea oamenilor, să îi fac fericiți. Timpul a vindecat traumele din copilărie. Nu poți să trăiești în supărare”, a povestit Eliza Natanticu despre evoluția sa și despre clipa care i-a schimbat destinul pentru totdeauna. (Sursa: ego.ro)