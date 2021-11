Cum și-au întâlnit Eliza și Cosmin Natanticu ”îngerul păzitor” la Asia Express: ”Nu ne-am putut înțelege prin limbaj, dar am făcut-o prin priviri și zâmbete!” EXCLUSIV

Participarea la cel de-al patrulea sezon al emisiunii Asia Express a fost o dublă provocare pentru familia Natanticu, atât pentru Eliza, cât și pentru Cosmin. Cei doi au plecat la drum ca o echipă-familie, dar și cu o sumedenie de planuri de acțiune, dar și speranțe. O dată ajunși la fața locului, au constatat însă că planurile de acasă nu se potrivesc deloc cu cele de la fața locului. Așa că au fost nevoiți să improvizeze, iar calitățile lor artistice au avut un cuvânt greu de spus în întreaga lor aventură prin Turcia și Georgia, deopotrivă.

„De strategii aș spune că nu am dus lipsă. Ba chiar dimpotrivă. Deși ne-am spus că poate ar fi mai bine să nu pornim cu prejudecăți. Așa că nu voi spune că am plecat din București chiar cu mâinile și mintea goală. Numai că o dată ajunși la fața locului am constatat repede că lucrurile sunt diferite.

Și am decis din mers că e cazul să aplicăm o altă strategie. Așa am ajuns la formula și ce-o ieși, o ieși!”, își începe Eliza Georgescu Natanticu seria confesiunilor speciale pentru impact.ro.