Totul despre Eliza Natanticu de la Asia Express. Cu ce se ocupă concurenta, de fapt

Eliza, soția lui Cosmin Natanticu, a acceptat provocarea și participă în noul sezon de la Asia Express. Aceasta a trezit simpatia publicului prin prisma relației pe care o are cu partenerul său, dar puțini știu cu ce se ocupă ea, de fapt, în viața de zi cu zi.

Eliza și Cosmin Natanticu formează un cuplu extrem de simpatic și îndrăgit de către telespectatorii Asia Express. Totuși, în timp ce actorul se bucură de succes încă de la primele apariții, puțini știu că partenera lui de viață îi împărtășește aceeași pasiune în domeniul profesional.

Mai exact, Eliza Natanticu îndrăgește actoria și muzica. Aceasta a interpretat multe personaje pe scena teatrului și a cucerit inimile publicului, dar a participat și la show-ul X Factor pentru a da curs unei alte pasiuni și a încerca să își îmbunătățească talentul muzical.

„Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat.

Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele.”, a spus Eliza pe scena X Factor România, potrivit a1.ro.