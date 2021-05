Consiliul de eliminare de duminică, 16 mai, a șocat pe toată lumea la Survivor România. Nimeni nu se aștepta la o asemenea răsturnare de situație. Cine este concurentul care a părăsit concursul din Republica Dominicană. Fanii au rămas cu gurile căscate.

Lacrimi și ghinion pentru echipa albastră. Bogdan Urucu a fost eliminat de la Survivor România, după ce a primit cele mai puține voturi din partea publicului de acasă:

Ștefan Ciuculescu a ieșit favoritul publicului la Faimoși și, astfel, s-a salvat de la eliminare. La rândul său, l-a nominalizat pe Cosmin Stanciu, spre nemulțumirea lui Zanni, care a răbufnit la adresa fotbalistului.

„Glumiți? Eu sunt favoritul? Normal că nu mă așteptam, am venit de o lună, dar acest lucru demonstrează că tot ceea ce am spus au văzut și oamenii de acasă și că am avut dreptate. Vă promite leul că nu o să vă dezamăgească în niciun moment. Le mulțumesc telespectatorilor pentru încrederea acordată.